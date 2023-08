Sáng hôm nay 9/8, lãi suất huy động cao nhất thị trường tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây Dựng Việt Nam (CBBank) và Ngân hàng TMCP Việt Á (VietA Bank) chính thức giảm mạnh.

Với CBBank, nhà băng này giảm 0,5 điểm phần trăm các kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng trở lên.

Theo biểu lãi suất huy động online mới nhất, CBBank công bố lãi suất kỳ hạn 6 tháng chỉ còn 6,9%/năm, kỳ hạn 7 – 11 tháng chỉ còn 7%/năm. Kỳ hạn 12 tháng giảm xuống còn 7,2%/năm và kỳ hạn từ 13 tháng trở lên cũng giảm từ 7,8% xuống còn 7,3%/năm.

Trong khi đó, VietA Bank giảm 0,4 điểm phần trăm các kỳ hạn tiền gửi từ 6 – 11 tháng còn 7%/năm. Với tiền gửi kỳ hạn 12 – 18 tháng, lãi suất huy động được điều chỉnh giảm 0,3 điểm phần trăm còn 7,3%/năm.

Các kỳ hạn 24 và 36 tháng cũng được VietA Bank giảm 0,3 điểm phần trăm còn 7,1%/năm.

Như vậy, cả hai ngân hàng trên không còn giữ vị trí số 1 và số 2 trong Top nhà băng có lãi suất huy động cao nhất thị trường hiện nay.

Cũng trong ngày hôm nay, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) điều chỉnh giảm 0,3 điểm phần trăm lãi suất huy động các kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Theo đó, lãi suất huy động online kỳ hạn 6 – 8 tháng là 6,7%/năm, kỳ hạn 9 – 11 tháng là 6,8%/năm, kỳ hạn 12 tháng trở lên có lãi suất mới là 6,9%/năm.

Diễn biến bất ngờ trên thị trường hôm nay là Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) đột ngột tăng lãi suất huy động ở kỳ hạn 12 và 13 tháng. Hai kỳ hạn này có mức lãi suất mới lần lượt là 7% và 7,3%/năm.

HDBank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn khác. Kỳ hạn 6 tháng là 6,8%/năm, kỳ hạn 7 – 11 tháng là 6,9%/năm, kỳ hạn 15 tháng 7%/năm. Kỳ hạn 18 tháng 7,1%/năm và kỳ hạn 24 – 36 tháng là 6,9%/năm.

Như vậy, kể từ đầu tháng 8 tới nay đã có thêm một loạt các ngân hàng giảm lãi suất huy động gồm: TPBank, ACB, Eximbank, Techcombank, NCB, VietBank, ABBank, OceanBank, HDBank, Sacombank, VIB, VPBank, MSB, BacA Bank, Saigonbank, CBBank, VietA Bank, SHB.

Trong đó, ACB, Techcombank, và VietBank đã giảm lãi suất 2 lần kể từ đầu tháng 8.

BIỂU LÃI SUẤT HUY ĐỘNG CAO NHẤT NGÀY 9 THÁNG 8 (%/năm) NGÂN HÀNG 1 THÁNG 3 THÁNG 6 THÁNG 9 THÁNG 12 THÁNG 18 THÁNG NCB 4,75 4,75 7,1 7,2 7,4 7,3 GPBANK 4,75 4,75 7,05 7,15 7,25 7,35 BVBANK 4,4 4,7 7,05 7,15 7,35 7,45 VIETA BANK 4,6 4,6 7 7 7,3 7,3 VIETBANK 4,75 4,75 7 7,1 7,2 7,1 ABBANK 4,5 4,5 7 6,7 6,7 6,4 BAOVIETBANK 4,6 4,7 7 7,1 7,5 7,6 BACA BANK 4,75 4,75 7 7,05 7,1 7,15 PVCOMBANK 4,25 4,25 7 7 7,1 7,2 CBBANK 4,2 4,3 6,9 7 7,2 7,3 SCB 4,75 4,75 6,85 6,85 6,95 6,85 HDBANK 4,25 4,25 6,8 6,9 7 7,1 SHB 4,6 4,75 6,7 6,8 6,9 6,9 NAMA BANK 4,65 4,65 6,7 6,9 7,1 6,9 OCB 4,6 4,75 6,7 6,8 7 7,1 SAIGONBANK 4,6 4,6 6,6 6,6 6,9 6,9 OCEANBANK 4,75 4,75 6,6 6,7 6,9 7,3 PG BANK 4,75 4,75 6,6 6,6 6,7 6,8 VIB 4,75 4,75 6,5 6,5 6,8 KIENLONGBANK 4,75 4,75 6,4 6,6 6,8 7 LPBANK 4,55 4,55 6,4 6,4 6,6 7 EXIMBANK 4,75 4,75 6,3 6,3 6,3 6,3 VPBANK 4,4 4,45 6,3 6,3 6,4 5,4 TPBANK 4,55 4,75 6,2 6,4 6,7 ACB 4,4 4,45 6,1 6,1 6,3 SACOMBANK 4,5 4,75 6,1 6,4 6,6 6,7 MB 4,1 4,3 6,1 6,2 6,5 6,7 TECHCOMBANK 3,95 3,95 6,05 6,05 6,05 6,05 MSB 4,5 4,5 5,9 5,9 6 6 SEABANK 4,75 4,75 5,7 5,85 6 6,1 BIDV 3,6 4,4 5,3 5,3 6,3 6,3 VIETCOMBANK 3,4 4,2 5,1 5,1 6,3 6,3 AGRIBANK 4,1 4,5 5,1 5,1 6,3 6 VIETINBANK 3,3 4,1 5 5 6,3 6,3

Lãi suất huy động ngân hàng tiếp tục giảm trong tháng thứ 6 liên tiếp tính đến hết tháng 8. Theo thống kê của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), lãi suất kỳ hạn 12 tháng trung bình đạt 6,62%, giảm 38 điểm cơ bản so với tháng 7, tuy nhiên vẫn cao hơn 45 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi suất của nhóm ngân hàng có vốn nhà nước duy trì ở mức 6,3%/năm (kỳ hạn 12 tháng), tuy nhiên lãi suất của khối ngân hàng vốn hóa nhỏ (dưới 5.000 tỷ đồng) vốn hóa vừa (trên 5.000 tỷ đồng) giảm lần lượt 49 điểm cơ bản và 40 điểm cơ bản so với giai đoạn trước.

Nguồn: BVSC.

Ở một số ngân hàng nhỏ đã xuất hiện lãi suất huy động 12 tháng chỉ ở mức 5,8%.

Đối với kỳ hạn 6 tháng, lãi suất huy động giảm xuống còn 6,2%/năm, giảm 31 điểm cơ bản so với tháng 6. Tuy nhiên vẫn cao hơn 74 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm ngân hàng vốn hóa nhỏ và vừa lần lượt ghi nhận mức giảm 41 và 32 điểm cơ bản so với tháng 7.