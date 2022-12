Lạm phát Mỹ hạ nhiệt nhanh chóng, USD giảm, vàng và chứng khoán tăng vọt

Bộ Lao động Mỹ tối 13/12 (giờ Việt Nam) công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 chỉ tăng 0,1% so với tháng trước (so với dự báo tăng 0,3%) và tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức 7,3% do các tổ chức lớn ước tính.

Trong tháng 10, lạm phát Mỹ tăng 7,7% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với đỉnh cao 9,1% ghi nhận trong tháng 6/2022, lạm phát của Mỹ đã hạ nhiệt nhanh chóng.

Đây là tín hiệu cho thấy nước Mỹ đang kiểm soát một cách khá hiệu quả việc gia tăng giá cả hàng hóa và dịch vụ.

Từ đầu năm tới nay, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã có 6 lần tăng lãi suất cơ bản, với tổng mức tăng 375 điểm lên 3,75%-4%/năm.

Diễn biến lạm phát tại Mỹ từ cuối 2021 tới tháng 11/2022. (Biểu đồ: Mạnh Hà)

Theo kế hoạch, Fed có thể tăng lãi suất thêm 3 lần nữa, trong cuộc họp vào ngày 14/12 và 2 cuộc họp trong nửa đầu năm 2023.

Theo những tín hiệu trên thị trường, Fed có thể tăng lãi suất thêm 50 điểm phần trăm lên 4,25-4,5% trong cuộc họp ngày 14/12.

Với tín hiệu mới từ lạm phát, nhiều khả năng đỉnh lãi suất của Mỹ trong nửa đầu năm 2023 sẽ chỉ lên mức 5%/năm, thay vì 5,5% như lo ngại trước đó.

Lạm phát Mỹ giảm mạnh là một tín hiệu tích cực cho thị trường tài chính thế giới. Nỗi lo của ngân hàng trung ương các nước trên thế giới sẽ vơi đi khi USD có rất ít cơ hội tăng tiếp sau khi lập đỉnh gần 115 điểm (chỉ số DXY) vào cuối tháng 9.

Thế giới bớt áp lực

Thậm chí đồng USD có thể quay đầu giảm mạnh.

Trước đó, hồi tháng 10 và tháng 11, đồng bạc xanh tăng giá dữ dội khiến nhiều đồng tiền chủ chốt, trong đó có euro, bảng Anh, yen Nhật… giảm 20-25%. Một số đồng tiền khác trên thế giới giảm 40-60%. Cú tăng sốc của đồng USD khiến thị trường tài chính nhiều quốc gia chao đảo.

Việt Nam là một nước kiểm soát khá tốt lạm phát và tỷ giá. So với đỉnh hôm 25/10, tỷ giá USD/VND trên hệ thống ngân hàng và thị trường tự do đã giảm 4,8-5%.

Biến động tỷ giá USD/VND tại Ngân hàng Vietcombank. (Biểu đồ: Mạnh Hà)

Áp lực về chính sách đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) qua đó cũng giảm mạnh.

Gần đây, NHNN đã có những chính sách nới lỏng tỷ giá và bơm tiền vào nền kinh tế để hỗ trợ tăng trưởng, qua đó tạo điều kiện cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển.

Với tín hiệu tích cực từ lạm phát Mỹ, các thị trường chứng khoán tăng mạnh. Chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ tăng thêm gần 540 điểm vào đầu phiên 13/12 sau khi đã tăng mạnh trong phiên đầu tuần.

Giá vàng trong khi đó bứt phá theo đà giảm của USD.