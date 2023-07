Ngày 5/7, Công an TP Vị Thanh (Hậu Giang) đang xác minh đoạn clip ghi lại cảnh đôi nam nữ đánh cô gái được lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh đôi nam nữ đánh cô gái. Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên to lớn đấm thẳng vào mặt một cô gái nhiều cái. Ngoài ra, một người phụ nữ mặc áo đen, tay cầm nón bảo hiểm tiến lại, vừa nói vừa đập nón vào đầu cô gái. Cô gái bị đánh chỉ biết giải thích và nói xin lỗi.

Theo Công an, vụ việc xảy ra trên địa bàn phường 4, TP Vị Thanh. “Công an TP Vị Thanh đang vào cuộc xác minh làm rõ vụ việc này. Có thể trong hôm nay sẽ có kết quả”, đại diện Công an TP Vị Thanh cho biết.