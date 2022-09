Lận đận số phận xe siêu sang Rolls-Royce dát vàng của ông Trịnh Văn Quyết

Được sản xuất từ năm 2011, chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Ghost mạ vàng này chính thức được đưa về Việt Nam vào năm 2013. Giá xe Rolls-Royce Ghost tại thời điểm 2013 là khoảng 16 tỷ đồng.

Thời điểm từ năm 2013-2017, chiếc xe này thuộc sở hữu của ông Đoàn Hiếu Minh, Chủ tịch Rolls-Royce Việt Nam lúc bấy giờ. Sau đó, xe được chuyển nhượng cho ông Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch tập đoàn FLC- người đang bị bắt giữ và khởi tố về hành vi Thao túng thị trường chứng khoán.

Rolls-Royce Ghost mạ vàng của ông Trịnh Văn Quyết

Chiếc xe được ông Trịnh Văn Quyết thế chấp và hiện đã bị ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn thu giữ để bán đấu giá, thu hồi nợ.

Hiện nay, xe được lưu tại showroom xe sang Sơn Tùng Auto, Hà Nội. Bà Sầm Huệ Minh, đại diện showroom này cho biết, hiện vẫn chưa có mức giá giao dịch chính thức cho chiếc xe này.

Theo quy định, xe sẽ được định giá lại để ngân hàng đưa ra mức giá khởi điểm đấu giá. Trong khi đó, trên thị trường hiện nay, một số chiếc Rolls-Royce Ghost 2011 hiện được rao bán với giá dao động từ 8-10 tỷ đồng, thấp hơn 6 tỷ so với giá gốc. Giới buôn xe sang cũ tại Hà Nội cũng dự đoán, nhiều khả năng chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng của ông Quyết sẽ được bán đấu giá với mức giá khởi điểm khoảng 10 tỷ đồng.

Rolls-Royce Ghost là dòng xe sedan hạng siêu sang có kích thước tương đương Mercedes-Benz S-Class hay Audi A8. Tuy nhiên, về thương hiệu và giá trị, chiếc xe có đẳng cấp cao hơn cả Maybach và thường được sở hữu bởi các doanh nhân Việt Nam nổi tiếng. Tính đến nay, chiếc xe đã 10 năm tuổi và vẫn thu hút sự chú ý của cộng đồng vì vẻ đẹp không tuổi.

Kích thước dài, rộng, cao của chiếc xe lần lượt là 5.399 x 1.948 x 1.550 mm. Trục cơ sở xe ở mức 3.295 mm. Trọng lượng của mẫu sedan siêu sang khoảng 2.500 kg, tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước-sau 51/49.

Rolls-Royce Ghost mạ vàng của ông Trịnh Văn Quyết thuộc thế hệ đầu tiên mang ký hiệu Series I, sử dụng động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6.6L, sản sinh công suất tối đa 562 mã lực và mô-men xoắn cực đại 780 Nm.

Kết hợp cùng hộp số tự động ZF 8 cấp, Rolls-Royce Ghost mất khoảng 5 giây để tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250km/h.

Xe siêu sang Rolls-Royce của Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết đắt nhất Việt Nam

Ngoài chiếc Rolls-Royce Ghost 2011 mạ vàng này, ông Trịnh Xuân Quyết cũng từng sở hữu chiếc Phantom “Lửa thiêng” giá 50 tỷ nằm trong bộ sưu tập 6 chiếc thuộc ấn bản Đông Sơn dành riêng cho đại gia Việt gồm: Lửa thiêng (Sacred Fire), Thủy triều (Wave), Thần núi (God of Mountain), Ngân vũ (The Money Rain), Phù sa (sông Hồng - Alluvium) và Mẹ Âu Cơ (Au Co Mother).

Trong lịch sử hãng xe sang Anh quốc, Rolls-Royce gắn với tầng lớp quý tộc, giới siêu giàu bởi giá bán đắt đỏ cùng cách thức chế tạo không dành cho số đông. Tại Việt Nam, không ít đại gia cũng sở hữu những chiếc Rolls-Royce có giá hàng chục tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng có không ít những chiếc Rolls-Royce hàng hiếm và độc tại Việt Nam gắn liền với tên tuổi của các đại gia gặp vận hạn vướng vòng lao lý thời gian qua khiến không ít ý kiến đồn thổi, đây là mẫu mang lại "số đen" cho chủ nhân.

Ngoài đại gia Trịnh Văn Quyết, trước đó còn có bà Nguyễn Phương Hằng bị bắt vì tội xâm phạm đời tư cũng từng sở hữu Rolls-Royce Phantom; đại gia "điếu cày" Lê Thanh Thản sở hữu Rolls-Royce "Mặt trời Phương Đông, bị khởi tố tội lừa dối khách hàng; Bầu Kiên với chiếc Rolls-Royce Phantom Rồng, bị bắt vì tội lừa đảo; Bà Dương Thị Bạch Diệp, nữ đại gia đầu tiên sở hữu Rolls-Royce Bespoke; Khải "Silk" cùng Rolls-Royce Phantom đầu tiên;...

Tuy nhiên, Ghost 2011 của ông Nguyễn Văn Quyết có lẽ là chiếc Rolls-Royce đầu tiên bị ngân hàng siết nợ. Trên trang cá nhân, ông Đoàn Hiếu Minh bày tỏ sự "thương tiếc" cho số phận "lận đận" của chiếc xe đẳng cấp và danh tiếng đã một thời gắn bó với ông.

Xe Rolls-Royce Ghost của ông Trịnh Văn Quyết vừa bị Ngân hàng BIDV chi nhánh Quy Nhơn ra thông báo thu giữ để "siết nợ". Xe mang giấy đăng ký ô tô số 474115 do Công an TPP. Hà Nội cấp ngày 26/5/2018; biển số: 30F-187.88. Đây là tài sản bảo đảm cho hợp đồng tín dụng giữa Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros và BIDV. Tính đến cuối tháng 2, FLC Faros nợ quá hạn gần 186 tỷ đồng, trong đó nợ gốc 177 tỷ đồng. Phía ngân hàng cho biết đã nhiều lần thông báo quá hạn nhưng FLC Faros và bên sở hữu tài sản bảo đảm là FLCHomes không tự nguyện trả nợ nên phải thu giữ. Theo quy định của pháp luật, chiếc siêu xe sẽ được ngân hàng phát mại qua hình thức thanh lý hoặc đấu giá để thu hồi nợ.

Y Nhụy

