{"article":{"id":"2224486","title":"Lão nông miền Tây trồng 10.000 chậu lúa làm điều vô cùng đặc biệt","description":"Sau thời gian dài kỳ công chăm sóc, 10.000 chậu lúa do ông Trần Văn Triệu trồng đã được chuyển tới trung tâm TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang) để chuẩn bị cho triển lãm “Con đường lúa gạo Việt Nam”.","contentObject":"<p><strong>Xem clip:</strong></p>

<figure class=\"vnn-resposive-video-embed-169\"><iframe width=\"560\" height=\"315\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/v/00UVR4.html\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p>Với hơn 30 năm kinh nghiệm trồng lúa, lão nông Trần Văn Triệu (58 tuổi, xã Vị Tân, TP Vị Thanh, Hậu Giang) được Trung tâm khuyến nông và dịch vụ nông nghiệp tỉnh “chọn mặt gửi vàng” trồng 10.000 chậu lúa cho sự kiện Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo.</p>

<p>Ông Triệu cho biết, từ đầu tháng 9, ngay khi nhận được giống (OM 5451, RVT, Đài thơm 8, OM 18 và ST25), ông cùng một số nông dân khác đã bắt đầu xử lý đất, làm giá thể, xuống giống. </p>

<p>Chia sẻ về quy trình xuống giống, lão nông cho hay, đất trồng lúa được lấy từ ruộng đem về xử lý theo quy trình, phơi nắng cho ải rồi ủ phân hữu cơ. Khi lúa giống ngâm ủ đủ ngày, ông chia đất vào chậu rồi gieo xuống các chậu đã chuẩn bị sẵn.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-03-849.jpg?width=768&s=KagGBkkVH_O4W3kmRt9nQA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-03-849.jpg?width=1024&s=aoI6aRCf6-x52IdALxglwg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-03-849.jpg?width=0&s=BXdqkH2gL0tlb-pEe8ZBgw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-03-849.jpg?width=768&s=KagGBkkVH_O4W3kmRt9nQA\" alt=\"lua 03.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-03-849.jpg?width=260&s=aGVuYF2Pnhlyzfe0eFF3oQ\"></picture>

<figcaption>Chỉ vài ngày sau khi xuống giống, lúa bám rễ và phát triển tốt. Ảnh: Khuyến nông Hậu Giang</figcaption>

</figure>

<p>“Lần đầu trồng lúa trong chậu, tôi gặp không ít khó khăn. Ngay lúc xuống giống, lúa đã gặp mưa lớn, ảnh hưởng tới tỷ lệ nảy mầm. Không như ở ngoài đồng, đất mình làm quanh năm nên biết một công bao nhiêu ký phân, bón vào thời điểm nào thì dễ dàng lắm. Nhưng trồng trong chậu, phải bón thật cẩn thận, thường xuyên quan sát màu lá lúa để kịp thời xử lý nếu bị ngộ độc”, ông Triệu cho hay.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-01-850.jpg?width=768&s=zG7AkCqbX8WzELxdLw_9Gg\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-01-850.jpg?width=1024&s=meDJEYnA-DhN7wfqc_0lQw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-01-850.jpg?width=0&s=aBxsRgKou6yn3zPNuRZ6mg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-01-850.jpg?width=768&s=zG7AkCqbX8WzELxdLw_9Gg\" alt=\"lua 01.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-01-850.jpg?width=260&s=otn8FZkhQCcoRpwpfvlUCQ\"></picture>

<figcaption>\"Cánh đồng\" 10.000 chậu lúa xanh tốt</figcaption>

</figure>

<p>Theo ông Triệu, mỗi ngày 2 lượt sáng, chiều, ông phải theo dõi tình hình sâu bệnh, điều chỉnh lượng nước, ghi chép vào nhật ký chăm sóc. Cách vài ngày, cán bộ khuyến nông lại tới kiểm tra, góp ý, hỗ trợ kỹ thuật.</p>

<p>“Mình nhận công việc này áp lực nhưng mà vui, chỉ mong đóng góp công sức nhỏ cho sự kiện lớn của tỉnh cũng như giới thiệu tới bạn bè quốc tế các loại gạo ngon của Việt Nam”, ông Triệu <a href=\"https://vietnamnet.vn/doi-song/tam-su\" title=\"tâm sự\" target=\"_blank\">tâm sự</a>.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-02-851.jpg?width=768&s=tX0CwMPrTKJdTb7qCzsDpQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-02-851.jpg?width=1024&s=YlU8WLp3RNXsoVkf3-KOxw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-02-851.jpg?width=0&s=i7TJrWbCylt-cZgJHcmTDA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-02-851.jpg?width=768&s=tX0CwMPrTKJdTb7qCzsDpQ\" alt=\"lua 02.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-02-851.jpg?width=260&s=i80_dddr24LODlJjvPj9BQ\"></picture>

<figcaption>Ông Triệu tỉ mỉ quan sát từng chậu lúa.</figcaption>

</figure>

<p>Ông Ngô Minh Long, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023 sẽ diễn ra từ ngày 11-15/12 tại TP Vị Thanh với nhiều hoạt động hấp dẫn như: tổ chức các gian hàng giới thiệu, trưng bày sản phẩm lúa gạo, sản phẩm OCOP, ẩm thực các món ngon từ gạo, giới thiệu các máy móc, thiết bị, bay phục vụ sản xuất lúa...</p>

<p>“Đến thời điểm này đã có 214 đại biểu thuộc 37 quốc gia trên thế giới xác nhận tham gia Festival. Doanh nghiệp đăng ký 256 gian hàng trưng bày đến nay đã lấp đầy, đồng thời có 60 gian hàng sản phẩm OCOP của 30 tỉnh, thành”, ông Long thông tin.</p>

<p>Trong thời gian diễn ra sự kiện, Hậu Giang cũng tổ chức triển lãm “Con đường lúa gạo Việt Nam”, được sắp đặt với những mô hình bố trí trải dài từ đường Trần Hưng Đạo đến kênh xáng Xà No.</p>

<table class=\"ck-photo-collage vnn-template-noneditable\">

<tbody>

<tr>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-gao-6-852.jpg?width=300&s=gRKBJzdBX2vrDgpry2iEXQ\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-gao-6-852.jpg?width=0&s=kax7ej6Ty0IfLc4USTxs6Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-gao-6-852.jpg?width=500&s=R1JM8uLusZ5tOKBNDQA9HA\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-gao-6-852.jpg?width=260&s=x4cDOqVZSpQUpvu3hKhLHw\"></picture></td>

<td><picture><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-gao-4-853.jpg?width=300&s=9cVwlz1hL_8dXN041S-wOw\" media=\"--medium\"><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-gao-4-853.jpg?width=0&s=UakfJWOITmX7TD_xy43CvQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-gao-4-853.jpg?width=500&s=ymwN-Niwkj9uJkJq53A5qg\" alt=\"\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lua-gao-4-853.jpg?width=260&s=mse65w_5aH_sYlND7pA2uA\"></picture></td>

</tr>

</tbody>

</table>

<p>Các mô hình thể hiện quá trình phát triển nghề trồng lúa Việt Nam từ khi làm nông nghiệp: sơ khai, nông nghiệp kinh tế tiểu nông, nông nghiệp thời công nghiệp hóa, nông nghiệp hiện đại 4.0, tái hiện quá trình “trên bến dưới thuyền” của người dân Nam bộ.</p>

<p>Theo ông Long, để triển lãm mô hình Con đường lúa gạo Việt Nam, cần thêm 10.000 chậu lúa, nâng tổng số lên 20.000 chậu. Trong đó, 10.000 chậu do nông dân Trần Văn Triệu trồng, còn lại lấy từ các vùng khác, lúa lấy thêm gồm cả loại chưa chín và chín vàng.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/phoi-canh-854.jpg?width=768&s=TetqPT1i2igPhS4_e1hrzw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/phoi-canh-854.jpg?width=1024&s=oYJN12UmVu-SyXukKxNx7Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/phoi-canh-854.jpg?width=0&s=X8DOLEXjrUIb_zf7DheKRg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/phoi-canh-854.jpg?width=768&s=TetqPT1i2igPhS4_e1hrzw\" alt=\"phoi canh.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/phoi-canh-854.jpg?width=260&s=b8Od-mSN8ybx-DxZoK6R3g\"></picture>

<figcaption>Phối cảnh Con đường lúa gạo thể hiện quá trình phát triển nghề trồng lúa Việt Nam. Ảnh: Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang</figcaption>

</figure>

<p>“Các nhân công đang gấp rút hoàn thành con đường lúa gạo. Con đường này sẽ được trưng bày đến kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh (1/1/2004 - 1/1/2024) và có thể kéo dài đến Tết Nguyên đán”, lãnh đạo Sở NN&PTNT chia sẻ.</p>

