Ngày 16/8, các VĐV bước vào vòng 3 giải golf VĐQG 2024 Cúp Vinfast. Ở vòng đấu này, chỉ có 62 VĐV (50 VĐV Nam, 12 VĐV Nữ) có thành tích tốt nhất tham gia thi đấu. Cuộc cạnh tranh đến ngôi vô địch trở nên hấp dẫn khi các VĐV top đầu liên tục áp sát nhau và hoán đổi vị trí.

Tại bảng nam, vòng 3 chứng kiến màn rượt đuổi tỉ số liên tục qua sự cạnh tranh của 3 VĐV: Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Tuấn Anh và Đoàn Uy. Kết quả cuối cùng, Nguyễn Đức Sơn lấy lại ngôi đầu bảng với tổng thành tích (-2) gậy sau 3 vòng đấu.

Đức Sơn lấy lại ngôi dẫn đầu

Tuyển thủ Việt Nam có một ngày thi đấu nhiều cảm xúc khi ghi 4 birdie và mắc 2 bogey cùng 1 double bogey ở 9 hố, sau đó anh ghi thêm 2 birdie và 1 bogey ở 9 hố còn lại. Nguyễn Đức Sơn hoàn thành vòng 3 với (-1) gậy và giành lại vị trí dẫn đầu BXH.

Các VĐV ở vị trí hạng hai trên BXH là Tuấn Anh và Đoàn Uy có khoảng cách 1 gậy với VĐV đứng vị trí đầu bảng. Các VĐV Doãn Văn Định và Nguyễn Ngọc Bảo đang xếp đồng hạng 4 với thành tích (+7). Đáng chú ý trong vòng 3, đương kim vô địch Nguyễn Nhất Long ghi điểm Eagle tại hố 1.

Chúc An có một ngày thi đấu đạt điểm âm

Tại bảng nữ, Lê Chúc An và Nguyễn Viết Gia Hân đang chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng cùng thành tích (-1). Lê Chúc An có một ngày thi đấu bogey free, cô ghi 3 điểm birdie và kết thúc 18 hố cùng điểm (-3). VĐV 13 tuổi Nguyễn Viết Gia Hân đánh (+3) gậy trong vòng 3. VĐV Ngô Vĩnh Hòa xếp hạng 3 cùng tổng điểm (+1). Lê Chúc An và Ngô Vĩnh Hòa là 2 VĐV nữ đánh điểm âm trong ngày thi đấu thứ 3.

Ngày 17/8, vòng đấu cuối cùng hứa hẹn nhiều bất ngờ và kịch tính ở nhóm dẫn đầu ở cả hai bảng nam và nữ.