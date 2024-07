Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ảrập Xêút, toàn bộ cán bộ nhân viên cùng gia đình tham dự Lễ viếng.

Đại sứ Đặng Xuân Dũng nêu bật công lao to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc cũng như những dấu ấn to lớn, quan trọng, có ý nghĩa lịch sử của Tổng Bí thư đối với những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong hơn một thập kỷ qua. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất đi là một tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, để lại niềm tiếc thương sâu sắc đối với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Đông đảo ngoại giao đoàn đã tới viếng và ghi sổ tang, gửi điện chia buồn tỏ lòng thương tiếc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lễ viếng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ảrập Xêút.

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập, đại diện Phủ Tổng thống Ai Cập, các chính đảng, cơ quan đại diện ngoại giao các nước tại Ai Cập và Liên đoàn Ảrập đã tới viếng, chia buồn và ghi sổ tang tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đại diện cho Tổng thống Ai Cập, ông Abdel Aziz El Sherif nhận định, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp xuất sắc cho công cuộc đổi mới, phát triển và tiến bộ của đất nước trong mọi lĩnh vực. Những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư sẽ còn in đậm dấu ấn trong lịch sử Việt Nam, trong tâm thức nhân dân Việt Nam, được nhân dân trong nước và toàn thế giới yêu mến, kính trọng.

Đại sứ các nước, đại diện doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Ai Cập đã mang vòng hoa đến Đại sứ quán để chia buồn. Nhiều nước cũng đã gửi lời chia buồn đến Đại sứ quán Việt Nam qua hộp thư điện tử.

Đại biểu đến chia buồn tại Đại sứ quán Việt Nam ở Ai Cập.

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Australia, Đại sứ Phạm Hùng Tâm nhắc lại những chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với quan hệ Việt Nam - Australia và những sự kiện song phương mà ông từng tham dự, trong đó có chuyến thăm Australia năm 2008.

Bà Michelle Chan, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc của Chính phủ Australia trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bà nhấn mạnh, Chính phủ Australia đánh giá cao năng lực lãnh đạo, tầm nhìn, đóng góp và di sản của Tổng Bí thư đối với quan hệ song phương, đặc biệt là Quan hệ đối tác Chiến lược toàn diện.

Đến viếng và ghi sổ tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn có bà con Việt kiều, đại diện chi bộ lưu học sinh Việt Nam tại Canberra, Hội sinh viên Việt Nam toàn Australia...; đại diện của nhiều cơ quan đại diện ngoại giao, trong đó có Ấn Độ, Nga, Trung Quốc, các nước ASEAN...

Lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Australia.

Toàn quyền Australia đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Sydney.

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bangladesh, một số Đại sứ, Cao ủy các nước ASEAN như Brunei, Singapore, Philippines; ông Rashed Khan Menon, Nghị sĩ Quốc hội, Chủ tịch Đảng Công nhân đã đến viếng và ghi sổ tang.

Đại sứ Nguyễn Mạnh Cường đã khái lược về tiểu sử, tinh thần cách mạng, nhân cách, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam.

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Brunei, nhiều Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện các nước đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, bao gồm các Đại sứ Nhật Bản, Lào, Trung Quốc, Mỹ, Australia, Pháp, Ấn Độ, Thái Lan, Philippines, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Timor Leste…

Công chúa Hajah Masna, em gái Quốc vương Brunei Haji Hassanal Bolkiah thay mặt Hoàng gia và Chính phủ Brunei tham dự lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công chúa Hajah Masna, em gái Quốc vương Brunei chia buồn tại Đại sứ quán.

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Cuba, Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ông Miguel Díaz Canel chia sẻ sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một mất mát không gì bù đắp được đối với nhân dân Cuba. Cuba sẽ luôn tưởng nhớ tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như một người bạn chân thành, một người thúc đẩy không biết mệt mỏi cho mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, anh em bền chặt và tin cậy lẫn nhau.

Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz Canel ghi sổ tang.

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp nhỏ và vừa và khởi nghiệp Oh Young Ju, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Kim Hong Kyun, Bộ trưởng phụ trách thương mại Cheong In Kyo, Trưởng ban Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân; lãnh đạo các doanh nghiệp lớn và lãnh đạo hội đoàn Hàn Quốc, lãnh đạo các hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc đã đến viếng, ghi sổ tang.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik gửi vòng hoa chia buồn tới Đại sứ quán Việt Nam.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã đón tiếp hơn 700 lượt khách/150 đoàn gồm các đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế nước ngoài tại Seoul, cùng đông đảo bà con Việt kiều và du học sinh, sinh viên, lao động người Việt Nam đang làm việc tại khắp Hàn Quốc đến tiễn biệt Tổng Bí thư.

Lễ viếng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Hàn Quốc.

Ở New York (Mỹ), Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã tới viếng Tổng Bí thư tại Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Ông đánh giá cao vai trò lãnh đạo chủ chốt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhận định, Việt Nam đã tiếp tục hành trình phát triển vượt bậc và trở thành đối tác ngày càng quan trọng của Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 78 Dennis Francis đã gặp Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc và gửi lời chia buồn.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ghi sổ tang ở Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc.

Tại Nhà Việt Nam (Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ) ở Washington DC, đại diện các cơ quan chính quyền Mỹ, tổ chức đoàn thể và cơ quan đại diện ngoại giao đã đến viếng và ghi sổ tang, trong đó có đoàn Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, đại diện Ban chấp hành Đảng Cộng sản Mỹ; Đại sứ, đại diện Đại sứ quán các nước ASEAN và các quốc gia khác cùng đại diện bà con Việt kiều.

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Nam Phi, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi Solly Mapaila đã đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nam Phi bày tỏ, sẽ luôn ghi nhớ những nỗ lực to lớn trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội, chiến thắng của Việt Nam chống lại chủ nghĩa đế quốc vẫn là một tấm gương sáng về sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các chiến sĩ bảo vệ Tổ quốc trong cuộc đấu tranh lâu dài chống đế quốc xâm lược và giành thắng lợi to lớn. Tấm gương vĩ đại này đã được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp nối.

Tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka (Nhật Bản), Tổng Lãnh sự Ngô Trịnh Hà nêu bật những cống hiến to lớn của Tổng Bí thư trong quan hệ với Nhật Bản, góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại diện chính quyền, hội đồng nhân dân tỉnh Osaka, Nara, Wakayama, Shiga... đã đến viếng, chuyển thư chia buồn của thống đốc các tỉnh. Thống đốc tỉnh Osaka Yoshimura Hirofumi đánh giá cao chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư vào năm 2015, góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ nhiều mặt Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân Osaka bày tỏ lòng cảm kích đối với di sản và những đóng góp to lớn của Tổng Bí thư cho sự phát triển của Việt Nam và cho quan hệ song phương.

Có khoảng 40 cơ quan, tổ chức và trên 150 cá nhân là những người bạn Nhật Bản, đoàn lãnh sự, cộng đồng người Việt Nam tại khu vực Kansai đã đến viếng và ghi sổ tang.

Tại Đại sứ quán Việt Nam ở Triều Tiên, ông Jo Yong Won, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và ghi sổ tang. Thành viên đoàn gồm có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Trưởng ban Quốc tế.

Trong sổ tang, ông Jo Yong Won viết: Công lao bất diệt của đồng chí Nguyễn Phú Trọng sẽ còn mãi trong lòng người dân Việt Nam và Triều Tiên.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin chia buồn tại Đại sứ quán Việt Nam ở Thái Lan.

Nguyên Thủ tướng Singopre Lý Hiển Long đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại sứ quán Việt Nam ở Singapore.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Kritenbrink ghi sổ tang ở Nhà Việt Nam tại Thủ đô Washington D.C.

Ảnh: Các đại sứ quán, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cung cấp