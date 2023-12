{"article":{"id":"2226239","title":"Liên hiệp HTX tiêu dùng Việt Nam hướng đến phát triển mô hình kinh tế tập thể","description":"Chương trình xúc tiến thương mại được VCCU tổ chức định kỳ vào mỗi cuối tuần nhằm bán và giới thiệu sản phẩm cho các HTX và doanh nghiệp tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.","contentObject":"<p>Ngày 9/12/2023, tại Hội trường HTX Văn La (phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội), Liên hiệp HTX Tiêu Dùng Việt Nam (VCCU) đã tổ chức Hội nghị công bố quy chuẩn hàng hóa của VCCU đưa vào Chợ Văn La và các chuỗi bán lẻ trên địa bàn Hà Nội. </p>

<p>Thông tin từ VCCU cho biết, đây là sự kiện khởi đầu cho Chương trình xúc tiến thương mại được tổ chức định kỳ vào mỗi cuối tuần nhằm bán và giới thiệu sản phẩm cho các HTX và doanh nghiệp tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Cụ thể, VCCU hỗ trợ mọi mặt giúp các HTX, các chợ dân sinh bán toàn bộ hàng hóa được kiểm soát bằng Tem Vân niêm phong, bảo đảm tính chống giả tuyệt đối an toàn của VCCU. Dự kiến các hàng hóa nông sản thực phẩm trong Chương trình xúc tiến thương mại của VCCU sẽ cung cấp cho khoảng 70% dân số ở các xã, phường ở Thủ đô. </p>

<p>VCCU cũng cho biết, Tem Vân niêm phong là tem được tích hợp bằng 3 vân tay gồm có: Vân tay đại diện của nhà sản xuất sản phẩm và nhà nhập khẩu trực tiếp, Vân tay của nhà phân phối -VCCU và Vân tay là của tác giả làm tem. Tem Vân niêm phong được làm bằng thủ công không thể in ấn, sao chép. Tem Vân niêm phong giúp bảo vệ hàng hóa trên thị trường, loại trừ được hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dau-phu-qu234-m236nh-d225n-tem-1426.jpg?width=768&s=2JjbvbKD7DJV_ehZgB1r9g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dau-phu-qu234-m236nh-d225n-tem-1426.jpg?width=1024&s=dKCunDabboPiOSnlawBQXw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dau-phu-qu234-m236nh-d225n-tem-1426.jpg?width=0&s=fpXVdnOgB2ZDFwNVXoJGGw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dau-phu-qu234-m236nh-d225n-tem-1426.jpg?width=768&s=2JjbvbKD7DJV_ehZgB1r9g\" alt=\"dau-phu-qu234-m236nh-d225n-tem.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/dau-phu-qu234-m236nh-d225n-tem-1426.jpg?width=260&s=UtG6oevzwRIXz8LVmEXGyg\"></picture>

<figcaption>Các sản phẩm được dán tem Vân niêm phong.</figcaption>

</figure>

<p>Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Lan Hương, Chủ tịch HĐQT VCCU cho biết, VCCU chính thức ra mắt ngày 29/9/2019. VCCU là một tổ chức tự nguyện, gắn kết sự phát triển bền vững cho các thành viên Liên minh HTX các tỉnh, thành phố, là cầu nối giữa Liên minh HTX các tỉnh, thành trong cả nước. VCCU có mục tiêu là liên doanh, liên kết, cung cấp, tiêu thụ, trao đổi hàng hóa, các sản phẩm, đặc sản vùng miền của các địa phương, đơn vị trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là hệ sinh thái đa ngành, đa nghề, đa lĩnh vực với sứ mệnh củng cố, phát triển mô hình kinh tế tập thể, HTX đúng với bản chất hợp tác, trên cơ sở tự nguyện cùng có lợi, chống kiểu làm hình thức mang tính phong trào. Các hoạt động của VCCU là hướng dẫn cách xây dựng chuỗi bán lẻ tại từng xã, phường, thị trấn trên cả nước; Xây dựng các \"Trung tâm hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, chuỗi cung ứng hàng tiêu dùng\" tại trung tâm các xã, thị trấn ở vùng quê, và \"Trung tâm hỗ trợ chuỗi sản xuất và tiêu dùng\" tại trung tâm các phường đô thị với hình thức cả online và offline. </p>

<p>Được biết, mô hình chuỗi khép kín từ sản xuất đến bán lẻ ở HTX nông sản sạch Tràng Định do VCCU xây dựng thành công đã được nhân rộng tới các HTX khác của huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Ngoài ra, mô hình này cũng đang được triển khai chuỗi bán lẻ ở các HTX tại TP Đà Nẵng, miền Trung. </p>

<p>Thực tế hiện nay, HTX chủ yếu vẫn tập trung trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp. HTX làm dịch vụ đầu ra còn ít. Việc hình thành Liên hiệp HTX tiêu dùng để bao tiêu sản phẩm cho các HTX và cơ sở thành viên là rất cần thiết.</p>

<p>Chiến lược của VCCU là tăng doanh số, chiếm thị phần, thúc đẩy sản xuất và điều tiết cung cầu cho thị trường. Đến thời điểm này VCCU là chuỗi khép kín từ sản xuất đến bán lẻ theo các tiêu chuẩn bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm theo các quy định trong quá trình lưu thông tiêu thụ tại thị trường nội địa và quốc tế. </p>

<p>Dự kiến nhân sự triển mô hình VCCU tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố trong giai đoạn 1: Từ ngày 25/11/2023 đến hết quý 1 năm 2024 có khoảng 1000 người tham gia xây dựng chuỗi bán lẻ. Giai đoạn 2: Từ qúy 2 năm 2024 đến cuối năm 2024 có thêm khoảng 2500 người tham gia. Tổng cả 2 giai đoạn dự kiến có 3500 người tham gia xây dựng chuỗi từ sản xuất đến bán lẻ trong VCCU. </p>

{"article":{"id":"2226239","title":"Liên hiệp HTX tiêu dùng Việt Nam hướng đến phát triển mô hình kinh tế tập thể","description":"Chương trình xúc tiến thương mại được VCCU tổ chức định kỳ vào mỗi cuối tuần nhằm bán và giới thiệu sản phẩm cho các HTX và doanh nghiệp tại các xã, phường trên địa bàn Thành phố Hà Nội.","contentObject":"<p>Huệ Anh</p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/lien-hiep-htx-tieu-dung-viet-nam-huong-den-phat-trien-mo-hinh-kinh-te-tap-the-2226239.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/lien-hiep-htx-tieu-dung-viet-nam-huong-den-phat-trien-mo-hinh-kinh-te-tap-the-1424.jpg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/12/lien-hiep-htx-tieu-dung-viet-nam-huong-den-phat-trien-mo-hinh-kinh-te-tap-the-1425.jpg","updatedDate":"2023-12-12T21:32:25","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"11/12/2023","hasCover":false} Do vậy, việc trang bị kỹ năng thoát nạn và mở lối thoát hiểm ở những tòa nhà trên các tuyến đường này là vô cùng quan trọng.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-phap-pccc-voi-4-500-ngo-ngach-xe-chua-chay-khong-the-tiep-can-o-ha-noi-2222631.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/giai-phap-pccc-voi-4500-ngo-ngach-xe-chua-chay-khong-the-tiep-can-o-ha-noi-938.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T11:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224769","title":"Đảm bảo công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy tại các làng nghề","description":"Thực tế rất nhiều làng nghề trên địa bàn cả nước là những nơi có các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nằm xen lẫn với khu dân cư nên tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-bao-cong-tac-an-toan-phong-chay-chua-chay-tai-cac-lang-nghe-2224769.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dam-bao-cong-tac-an-toan-phong-chay-chua-chay-tai-cac-lang-nghe-941.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:32:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222096","title":"Cư dân chung cư than trời vì ném tàn thuốc bừa bãi, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ","description":"Các khu chung cư, tòa nhà cao tầng có những quy định nghiêm ngặt liên quan tới PCCC, đặc biệt là các khu vực cấm hút thuốc lá. Tuy nhiên, thực tế vẫn có những vụ cháy liên quan tới hành vi này.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cu-dan-chung-cu-than-troi-vi-nem-tan-thuoc-bua-bai-tiem-an-nguy-co-chay-no-2222096.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cu-dan-chung-cu-than-troi-vi-nem-tan-thuoc-bua-bai-tiem-an-nguy-co-chay-no-928.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T08:25:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223243","title":"Đề xuất nhà ở riêng lẻ sử dụng cửa cuốn cần mở thêm lối thoát nạn khẩn cấp","description":"Tại dự thảo Tiêu chuẩn Việt Nam áp dụng cho nhà ở riêng lẻ đã đề xuất nội dung, nhà sử dụng cửa cuốn trên lối ra duy nhất ở tầng 1 cần có thêm các lối ra khẩn cấp.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-xuat-nha-o-rieng-le-su-dung-cua-cuon-can-mo-them-loi-thoat-nan-khan-cap-2223243.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/de-xuat-nha-o-rieng-le-su-dung-cua-cuon-can-mo-them-loi-thoat-nan-khan-cap-915.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-12T05:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224925","title":"Lai Châu không để xảy ra cháy lớn gây thiệt hại về người trong năm 2023","description":"Trong năm 2023, trên địa bàn tỉnh Lai Châu ghi nhận 5 vụ cháy, giảm 54% so với năm ngoái, và không gây thiệt hại về người.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lai-chau-khong-de-xay-ra-chay-lon-gay-thiet-hai-ve-nguoi-trong-nam-2023-2224925.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/lai-chau-khong-de-xay-ra-chay-lon-gay-thiet-hai-ve-nguoi-trong-nam-2023-554.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T16:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221404","title":"Hà Nội đặt mục tiêu xây dựng lực lượng PCCC và CNCH tinh nhuệ, hiện đại","description":"Hà Nội đặt mục tiêu đảm bảo về mạng lưới trụ sở, lực lượng và trang thiết bị, phương tiện PCCC. Đồng thời đảm bảo theo phương châm “lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thủ đô thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-dat-muc-tieu-xay-dung-luc-luong-pccc-va-cnch-tinh-nhue-hien-dai-2221404.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ha-noi-dat-muc-tieu-xay-dung-luc-luong-pccc-va-cnch-tinh-nhue-hien-dai-539.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223227","title":"Nỗ lực đưa bình chữa cháy tới mọi nhà","description":"Trước diễn biến cháy nổ phức tạp trong thời gian qua, các địa phương trên cả nước đều nỗ lực đưa bình chữa cháy tới từng hộ gia đình.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/no-luc-dua-binh-chua-chay-toi-moi-nha-2223227.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/no-luc-dua-binh-chua-chay-toi-moi-nha-533.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225593","title":"Lào Cai thực hiện các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô","description":"Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ký ban hành văn bản khẩn yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện những biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023 - 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lao-cai-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chay-chua-chay-rung-mua-kho-2225593.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/lao-cai-thuc-hien-cac-bien-phap-phong-chay-chua-chay-rung-mua-kho-862.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T15:03:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222954","title":"Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH","description":"Theo Đai biểu Quốc hội Nguyễn Thị Minh Trang, cần nâng cao kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho người dân theo phương châm 'bốn tại chỗ' để bảo vệ an toàn tín mạng và tài sản của nhân dân.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nang-cao-hieu-qua-phong-trao-toan-dan-tham-gia-pccc-va-cnch-2222954.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nang-cao-hieu-qua-phong-trao-toan-dan-tham-gia-pccc-va-cnch-445.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T14:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222746","title":"Cách làm hay trong công tác nhân rộng mô hình PCCC","description":"Trong công tác xây dựng các mô hình phòng cháy, chữa cháy (PCCC), việc dân vận khéo để thuyết phục người dân tham gia được xem là yếu tố then chốt.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cach-lam-hay-trong-cong-tac-nhan-rong-mo-hinh-phong-chay-chua-chay-2222746.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/cach-lam-hay-trong-cong-tac-nhan-rong-mo-hinh-pccc-436.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T13:29:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222760","title":"Những điểm sáng về mô hình PCCC Hà Nội triển khai trong năm 2023","description":"Để đảm bảo công tác an toàn phòng cháy, chữa cháy chính quyền và người dân Thủ đô đã cùng chung tay nỗ lực thực hiện 6 mô hình phòng cháy, chữa cháy (PCCC).","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhung-diem-sang-ve-mo-hinh-pccc-ha-noi-trien-khai-trong-nam-2023-2222760.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/nhung-diem-sang-ve-mo-hinh-pccc-ha-noi-trien-khai-trong-nam-2023-430.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224786","title":"Hà Nội đã triển khai 6 mô hình phòng cháy, chữa cháy trong năm 2023","description":"Trước diễn biến tình hình cháy nổ ngày một phức tạp, để lại những hậu quả nghiêm trọng, trong năm 2023, Hà Nội đã triển khai đồng bộ 6 mô hình PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-da-trien-khai-6-mo-hinh-phong-chay-chua-chay-trong-nam-2023-2224786.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ha-noi-da-trien-khai-6-mo-hinh-phong-chay-chua-chay-trong-nam-2023-567.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T12:01:46","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222982","title":"Thí điểm thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy tình nguyện","description":"Theo Quyết định 819/QĐ-TTg năm 2023 phê duyệt Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sẽ thí điểm thành lập Đội PCCC tình nguyện.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thi-diem-thanh-lap-doi-phong-chay-chua-chay-tinh-nguyen-2222982.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/thi-diem-thanh-lap-doi-phong-chay-chua-chay-tinh-nguyen-528.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:54:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222973","title":"Đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng","description":"Thực tế đã ghi nhận một số vụ cháy tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, gây thiệt hại nghiêm trọng. Do đó, công tác PCCC tại các cơ sở này cần được chú trọng hơn.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-bao-cong-tac-phong-chay-chua-chay-tai-cac-co-so-ton-giao-tin-nguong-2222973.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/dam-bao-cong-tac-phong-chay-chua-chay-tai-cac-co-so-ton-giao-tin-nguong-524.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:52:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221969","title":"Hà Nội áp dụng nhiều mô hình PCCC sau những vụ cháy thương tâm","description":"Đứng trước những thách thức đặt ra ngày càng lớn trong công tác PCCC, Hà Nội đã triển khai nhiều mô hình PCCC để người dân có thể chủ động tham gia phát hiện, xử lý các vụ cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-ap-dung-nhieu-mo-hinh-pccc-sau-nhung-vu-chay-thuong-tam-2221969.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/11/ha-noi-ap-dung-nhieu-mo-hinh-pccc-sau-nhung-vu-chay-thuong-tam-424.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T11:24:33","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224459","title":"Công an Hà Nội khuyến cáo đặc biệt về PCCC nhà ở trong ngõ nhỏ, hẻm sâu","description":"Nhiều vụ cháy trong các ngõ, hẻm sâu ở Hà Nội xảy ra vào thời điểm đêm tối và rạng sáng. Đây là những nơi lực lượng PCCC&CNCH khó tiếp cận, rất cần kỹ năng xử lý tại chỗ của người dân từ thời điểm ban đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-khuyen-cao-dac-biet-ve-pccc-nha-o-trong-ngo-nho-hem-sau-2224459.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/cong-an-ha-noi-khuyen-cao-dac-biet-ve-pccc-nha-o-trong-ngo-nho-hem-sau-891.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T10:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225078","title":"Gia Lai đa dạng hóa các biện pháp tuyên truyền an toàn PCCC tới người dân","description":"Trong năm 2023, tỉnh Gia Lai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nhân rộng các mô hình PCCC, qua đó, đã đón nhận những tín hiệu tích cực.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-lai-da-dang-hoa-cac-bien-phap-tuyen-truyen-an-toan-pccc-toi-nguoi-dan-2225078.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/gia-lai-da-dang-hoa-cac-bien-phap-tuyen-truyen-an-toan-pccc-toi-nguoi-dan-914.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T07:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222815","title":"Hà Nội đề xuất cấp chứng nhận huấn luyện PCCC cho tất cả đội viên dân phòng","description":"TP Hà Nội đề xuất 100% thành viên các đội dân phòng phải được huấn luyện và cấp chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định, đồng thời hằng năm tổ chức tập huấn, bồi dưỡng định kỳ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-de-xuat-cap-chung-nhan-huan-luyen-pccc-cho-tat-ca-doi-vien-dan-phong-2222815.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/ha-noi-de-xuat-cap-chung-nhan-huan-luyen-pccc-cho-tat-ca-doi-vien-dan-phong-871.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-11T06:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225107","title":"Công an Hà Nội tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy cho 3.205 Công an xã","description":"Công an Hà Nội tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC&CNCH chuyên sâu cho 3.205 chỉ huy, cán bộ Công an cấp xã hiện đang được phân công thực hiện công tác kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-tap-huan-nghiep-vu-phong-chay-chua-chay-cho-3-205-cong-an-xa-2225107.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/cong-an-ha-noi-tap-huan-nghiep-vu-phong-chay-chua-chay-cho-3205-cong-an-xa-926.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T22:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2225085","title":"Bộ NNN&PTNT cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở nhiều nơi","description":"Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có công văn yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp cấp bách để phòng cháy, chữa cháy rừng.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bo-nnn-ptnt-canh-bao-nguy-co-chay-rung-o-nhieu-noi-2225085.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/bo-nnnptnt-canh-bao-nguy-co-chay-rung-o-nhieu-noi-922.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T21:43:22","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223954","title":"Bình Phước: Quyết tâm phòng chống tội phạm đa dạng sinh học","description":"Thời gian qua, Bình Phước đã có nhiều cá nhân tự nguyện giao nộp lại cho lực lượng kiểm lâm khi phát hiện động vật hoang dã tại rẫy, vườn nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-phuoc-quyet-tam-phong-chong-toi-pham-da-dang-sinh-hoc-2223954.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/10/binh-phuoc-quyet-tam-phong-chong-toi-pham-da-dang-sinh-hoc-745.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-10T19:26:47","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

