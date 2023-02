Lionel Scaloni gia hạn Argentina đến 2026

Tài khoản Twitter chính thức của đội Argentina vừa xác nhận thông tin về việc gia hạn với Lionel Scaloni, sau thời gian hai bên đạt được các thỏa thuận chung.

Scaloni được xem là người hùng của bóng đá Argentina. Ông dẫn dắt Albiceleste đến chức vô địch World Cup 2022 tạo Qatar.

Scaloni nhận giải The Best từ tay Fabio Capello

Nhà cầm quân 44 tuổi sẽ tiếp tục công việc cho đến ít nhất là năm 2026, khi Argentina bảo vệ danh hiệu thế giới ở 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico.

Dưới sự dẫn dắt của Scaloni, trước khi chiến thắng tại Qatar, Argentina từng giành được Copa America 2021 và Finalissima 2022 - khi đánh bại Italy, nhà vô địch châu Âu.

Ngày 7/2, khi được báo chí hỏi về khả năng gia hạn của Scaloni, chủ tịch LĐBĐ Argentina (AFA), Claudio Tapia, tỏ ra kín đáo: "Chúng tôi đã quen đưa tin tốt. Vì vậy, mong đợi tin sắp tới cũng tốt".

Sau khi giành cúp vàng ngày 18/12/2022, cả hai bên đã nhiều lần bày tỏ ý tưởng duy trì mối liên kết, mặc dù chưa có xác nhận chính thức.

Hồi tháng Giêng, Scaloni tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn rằng ông hy vọng sẽ ngồi lại với Tapia và cố gắng đạt được thỏa thuận.

"Tôi có mối quan hệ tốt, tôi cảm ơn ông ấy vì cơ hội mình có. Chúng tôi sẽ thông báo những gì xảy ra", Scaloni phát biểu.

Nhà vô địch World Cup 2022 cuối cùng đã ngồi lại với Tapia ở Paris, Pháp, nơi cả hai cùng tham dự buổi trao giải The Best do FIFA tổ chức.

Chủ tịch của AFA đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, trong đó người nhìn thấy ông ngồi cạnh Scaloni trên bàn cà phê, cả hai đều mỉm cười trước ống kính.

"Khi niềm tin cao, giao tiếp sẽ dễ dàng và hiệu quả. Chúng tôi tiếp tục củng cố dự án đội tuyển quốc gia, cùng với Lionel Scaloni, nhà vô địch thế giới", Tapia viết kèm theo hình ảnh.

Kể từ khi ngồi trên băng ghế chỉ đạo Argentina, Scaloni có 37 trận thắng, 15 trận hòa và 5 trận thua, vô địch World Cup sau 36 năm, cùng danh hiệu châu Mỹ đầu tiên kể từ 1991.