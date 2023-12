{"article":{"id":"2224632","title":"Lộ trình xây sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô ở phía Nam Hà Nội","description":"TP Hà Nội dự kiến năm 2040 sẽ xây dựng sân bay thứ 2 Vùng Thủ đô ở khu vực phía Nam và đưa vào khai thác thương mại năm 2050.","contentObject":"<p>Ngày 8/12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết về đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.</p>

<p>Theo đồ án, sân bay thứ 2 - Vùng thủ đô Hà Nội được đề xuất ở phía Nam. Việc xây dựng sân bay này để đáp ứng yêu cầu phát triển của thủ đô, Vùng thủ đô và quốc gia, hướng tới phát triển cao, kết nối quốc tế.</p>

<p>Về vị trí sân bay sẽ được cơ quan tư vấn chuyên ngành nghiên cứu báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định. Thời gian dự kiến đầu tư xây dựng sân bay thứ 2 vào năm 2040, đưa vào khai thác sử dụng vào năm 2050.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/san-bay-noi-bai-715.jpeg?width=768&s=FD0Q7OOs7B5B4r5IlrQxSQ\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/san-bay-noi-bai-715.jpeg?width=1024&s=ly2E1aGAPfLdYZx_s9LptA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/san-bay-noi-bai-715.jpeg?width=0&s=iaUCmr15SHM2WM2Uqi1T8A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/san-bay-noi-bai-715.jpeg?width=768&s=FD0Q7OOs7B5B4r5IlrQxSQ\" alt=\"san bay noi bai.jpeg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/san-bay-noi-bai-715.jpeg?width=260&s=mNDm3D2hOR4rQ2mYhkc8Tw\"></picture>

<figcaption>TP Hà Nội dự kiến năm 2040 sẽ xây dựng sân bay thứ 2 ở phía Nam. Ảnh: Ngọc Hà</figcaption>

</figure>

<p>Sân bay này sẽ kết nối với đô thị Phú Xuyên (Hà Nội). Cùng với đó, khu đô thị này được định hướng quy hoạch theo mô hình đô thị sân bay, để hình thành trung tâm đầu mối dịch vụ vận tải tổng hợp về đường không, đường sắt, trở thành đầu mối giao thông quan trọng của vùng phía Bắc, đô thị cửa ngõ phía Nam của Thủ đô.</p>

<p>Trong đề án cũng đề cập tới mô hình thành phố trong Thủ đô. Việc áp dụng mô hình này nhằm tạo các cơ chế chính sách đặc thù vượt trội cho khu vực phía tây (Hòa Lạc, Xuân Mai), phía Bắc (Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn) và dự kiến phía Nam (Phú Xuyên, Ứng Hòa). </p>

<p>Từ đó tạo điều kiện thúc đẩy phát triển các khu chức năng về khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, thương mại dịch vụ; logicstics; thương mại quốc tế; tài chính... hình thành các động lực, trung tâm phát triển mới của thủ đô Hà Nội.</p>

<p>Với khu đô thị trung tâm, Hà Nội sẽ phục dựng, nâng tầm kiến trúc đặc thù “phố Pháp\" gắn liền với các hoạt động kinh tế cốt lõi, trung tâm tài chính, thương mại quốc gia. Ưu tiên phát triển ngầm tại khu vực này như: tuyến phố trung tâm thương mại ngầm dẫn từ nhà ga Hà Nội; trung tâm dọc phố Trần Hưng Đạo, kết nối với trục không gian sông Hồng.</p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1702022131059\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"804183\"><a href=\"/ha-noi-nghien-cuu-san-bay-thu-2-o-vung-dong-nam-nhu-thuong-tin-phu-xuyen-804183.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/11/05/14/hhoan-thanh-sua-duong-bang-san-bay-noi-bai-phuc-vu-cao-diem-tet-2.jpg?width=0&s=7H7pTLZACQdGjADYgfHj5Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://vnn-imgs-f.vgcloud.vn/2020/11/05/14/hhoan-thanh-sua-duong-bang-san-bay-noi-bai-phuc-vu-cao-diem-tet-2.jpg?width=260&s=kPrz5sXt5Q0laVN6UCdW_g\" alt=\"Hà Nội nghiên cứu sân bay thứ 2 ở vùng đông nam như Thường Tín, Phú Xuyên\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/ha-noi-nghien-cuu-san-bay-thu-2-o-vung-dong-nam-nhu-thuong-tin-phu-xuyen-804183.html\">Hà Nội nghiên cứu sân bay thứ 2 ở vùng đông nam như Thường Tín, Phú Xuyên</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">

<p>UBND TP Hà Nội đang nghiên cứu vị trí xây dựng sân bay thứ 2 (sân bay vùng Thủ đô) tại các huyện phía Đông và Đông Nam.</p>

</div>

</div>

</article>

</div>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/lo-trinh-xay-san-bay-thu-2-vung-thu-do-o-phia-nam-ha-noi-2224632.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lo-trinh-xay-san-bay-thu-2-vung-thu-do-o-phia-nam-ha-noi-713.jpeg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/lo-trinh-xay-san-bay-thu-2-vung-thu-do-o-phia-nam-ha-noi-714.jpeg","updatedDate":"2023-12-08T15:08:14","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"08/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2224642","title":"Thiếu tá công an kể 20 giây cân não cứu cô gái định tự tử ở tòa nhà 27 tầng","description":"Chỉ trong thời gian rất ngắn, Thiếu tá Nguyễn Thế Song đã cố gắng thuyết phục, giải cứu cô gái trẻ có ý định tự tử ở tòa nhà dầu khí Nghệ An.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thieu-ta-cong-an-ke-20-giay-can-nao-cuu-co-gai-dinh-tu-tu-o-toa-nha-27-tang-2224642.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/thieu-ta-cong-an-ke-20-giay-can-nao-cuu-co-gai-dinh-tu-tu-o-toa-nha-27-tang-766.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:51:18","option":65536,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224591","title":"Bé gái sơ sinh 1 ngày tuổi bị mẹ bỏ rơi tại bệnh viện","description":"Ngay sau khi đẻ được 1 ngày, người mẹ đã trốn khỏi bệnh viện và bỏ rơi bé gái sơ sinh cùng một số vật dụng tại Trung tâm Y tế TP Móng Cái, Quảng Ninh.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/be-gai-so-sinh-1-ngay-tuoi-bi-me-bo-roi-tai-benh-vien-2224591.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/be-gai-so-sinh-1-ngay-tuoi-bi-me-bo-roi-tai-benh-vien-637.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:05:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224569","title":"TP.HCM: Bắt tạm giam giám đốc và nhân viên trung tâm đăng kiểm 50-04V","description":"Ngày 8/12, Công an TP. Thủ Đức cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Xuân Hải (giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V) cùng một số nhân viên để điều tra về các sai phạm xảy ra tại trung tâm này.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tp-hcm-bat-tam-giam-giam-doc-va-nhan-vien-trung-tam-dang-kiem-50-04v-2224569.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tt-dang-kiem-00-00-00-00-00-30-605.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T13:24:02","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224541","title":"Hải Phòng miễn phí làm sổ đỏ từ năm 2024","description":"TP Hải Phòng sẽ được sẽ miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất và giảm nhiều phí khác, từ năm 2024.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-2024-hai-phong-mien-le-phi-lam-so-do-va-giam-1-loat-phi-khac-2224541.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hai-phong-mien-phi-lam-so-do-tu-nam-2024-547.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224535","title":"Hàng trăm chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ truy bắt 2 phạm nhân trong rừng","description":"Liên quan đến vụ 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam ở Hà Tĩnh, sáng 8/12, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp, huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng 4 chú chó nghiệp vụ vào rừng truy bắt.","displayType":4,"category":{"name":"Video","detailUrl":"/video","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/video","fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":4,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hang-tram-chien-si-cung-cho-nghiep-vu-truy-bat-2-pham-nhan-trong-rung-2224535.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/hang-tram-chien-si-cung-cho-nghiep-vu-truy-bat-2-pham-nhan-trong-rung-545.gif","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:29:22","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224520","title":"Cảnh sát Hải Phòng mật phục, đoàn xe quá tải bị tóm gọn","description":"Công an TP Hải Phòng đã xử phạt, hạ thành, thùng hàng loạt xe quá tải, quá khổ khi tuần tra, mật phục trên nhiều tuyến đường.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-sat-hai-phong-mat-phuc-ra-quan-binh-doan-xe-qua-tai-bi-tom-gon-2224520.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/canh-sat-hai-phong-mat-phuc-doan-xe-qua-tai-bi-tom-gon-539.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:17:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224513","title":"Bắt Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 50-04V ở Thủ Đức","description":"Công an TP.Thủ Đức đã khởi tố, bắt giam Giám đốc và một số lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm 50-04V đóng trên địa bàn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-giam-doc-trung-tam-dang-kiem-50-04v-o-thu-duc-2224513.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/bat-giam-doc-trung-tam-dang-kiem-50-04v-o-thu-duc-490.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T12:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224517","title":"Huấn luyện viên yoga Ấn Độ lái xe phân khối lớn tông 1 người tử vong","description":"Sau khi gây ra vụ tai nạn chết người, huấn luyện viên yoga người Ấn Độ đã lái xe rời khỏi hiện trường.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huan-luyen-vien-yoga-an-do-lai-xe-phan-khoi-lon-huc-mot-nguoi-dai-loan-tu-vong-2224517.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/huan-luyen-vien-yoga-an-do-lai-xe-phan-khoi-lon-tong-1-nguoi-tu-vong-438.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:30:17","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224493","title":"Công an Hà Nội huy động tối đa lực lượng chống ùn tắc dịp cuối năm","description":"Với quyết tâm không để xảy ra ùn tắc kéo dài, Phòng CSGT Hà Nội đã huy động tối đa lực lượng để bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giúp cho người dân lưu thông an toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-huy-dong-toi-da-luc-luong-chong-un-tac-dip-cuoi-nam-2224493.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cong-an-ha-noi-huy-dong-toi-da-luc-luong-chong-un-tac-dip-cuoi-nam-397.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:10:54","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224499","title":"2 người chết trong vụ nổ ở Ninh Bình do chế tạo pháo, tạm giữ người thuê nhà","description":"Liên quan đến vụ nổ 2 người tử vong ở Ninh Bình, cơ quan chức năng đã tạm giữ Nguyễn Văn Linh, người thuê nhà để điều tra, làm rõ vụ việc.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/2-nguoi-chet-trong-vu-no-o-ninh-binh-do-che-tao-phao-tam-giu-nguoi-thue-nha-2224499.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/18d694fe-9f23-4e4f-96b6-4f999ff61ecf-1-389.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:03:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224460","title":"Huy động chó nghiệp vụ vào rừng truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn","description":"Sáng 8/12, lực lượng công an ở Hà Tĩnh tiếp tục triển khai các biện pháp, huy động chó nghiệp vụ vào rừng truy bắt 2 phạm nhân bỏ trốn khỏi trại giam Xuân Hà.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/huy-dong-cho-nghiep-vu-vao-rung-truy-bat-2-pham-nhan-bo-tron-o-ha-tinh-2224460.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/huy-dong-cho-nghiep-vu-vao-rung-truy-bat-2-pham-nhan-bo-tron-341.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:44:13","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224472","title":"Vụ nổ lớn ở Ninh Bình: Xác định 2 phụ nữ tử vong","description":"Cơ quan chức năng xác định đã có 2 nạn nhân nữ đã tử vong trong vụ nổ lớn ở Ninh Bình.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vu-no-lon-o-ninh-binh-xac-dinh-2-phu-nu-tu-vong-2224472.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/vu-no-lon-o-ninh-binh-xac-dinh-2-phu-nu-tu-vong-275.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:11:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220016","title":"Nguy cơ cháy nổ từ thói quen tích trữ xăng dầu trong nhà","description":"Nhiều người có thói quen tích trữ xăng, dầu trong nhà, đây là việc làm vô cùng nguy hiểm, có nguy cơ cao về mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nguy-co-chay-no-tu-thoi-quen-tich-tru-xang-dau-trong-nha-2220016.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nguy-co-chay-no-tu-thoi-quen-tich-tru-xang-dau-trong-nha-1293.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224420","title":"2.000 cảnh sát xuyên đêm truy bắt 2 phạm nhân trốn trại ở Hà Tĩnh","description":"Trong đêm 7/12, trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ qua địa bàn, cảnh sát dừng tất cả phương tiện để rà soát khoang ghế, gầm xe, truy tìm 2 phạm nhân trốn trại.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/2-000-canh-sat-xuyen-dem-truy-bat-hai-pham-nhan-vuot-nguc-o-ha-tinh-2224420.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/2000-canh-sat-xuyen-dem-truy-bat-2-pham-nhan-tron-trai-o-ha-tinh-201.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:17:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219625","title":"Công an Hà Nội quyết liệt đôn đốc chủ nhà trọ khắc phục tồn tại PCCC","description":"Sau quá trình tổng kiểm tra, Công an Hà Nội hướng dẫn chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ thực hiện ngay các giải pháp cấp bách đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-quyet-liet-don-doc-chu-nha-tro-khac-phuc-ton-tai-pccc-2219625.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/cong-an-ha-noi-quyet-liet-don-doc-chu-nha-tro-khac-phuc-ton-tai-pccc-1282.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224363","title":"Dự báo thời tiết 8/12/2023: Miền Bắc đêm hạ thấp nhất 11 độ, ngày nắng mạnh","description":"Dự báo thời tiết 8/12/2023, hầu khắp các vùng trên cả nước đều có nắng, riêng miền Bắc sáng sớm có sương mù, nền nhiệt đêm hạ sâu, có nơi dưới 11 độ. Trung Bộ còn mưa vài nơi.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/du-bao-thoi-tiet-8-12-2023-mien-bac-dem-ha-thap-nhat-11-do-ngay-nang-manh-2224363.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/du-bao-thoi-tiet-8122023-mien-bac-dem-ha-thap-nhat-11-do-ngay-nang-manh-1519.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2223119","title":"Hiện trạng bất ngờ ở đường trăm tỷ dẫn vào di tích Sở Chỉ huy Điện Biên Phủ","description":"Tuyến đường Tà Lèng - Mường Phăng (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) được đầu tư gần 170 tỷ đồng, mới được đưa vào sử dụng nhưng đang bị xuống cấp nghiêm trọng.","displayType":19,"category":{"name":"An toàn giao thông","detailUrl":"/thoi-su/an-toan-giao-thong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/an-toan-giao-thong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hien-trang-bat-ngo-o-duong-tram-ty-dan-vao-di-tich-so-chi-huy-dien-bien-phu-2223119.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/hien-trang-bat-ngo-o-duong-tram-ty-dan-vao-di-tich-so-chi-huy-dien-bien-phu-1425.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:30:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2223760","title":"Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống truyền tin báo cháy từ nhà dân","description":"UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian tới sẽ xây dựng hệ thống tự động truyền tin báo cháy từ nhà dân đến lực lượng PCCC có thể chính xác đến từng vùng, từng khu vực.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-se-xay-dung-he-thong-truyen-tin-bao-chay-tu-nha-dan-2223760.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/ha-noi-se-xay-dung-he-thong-truyen-tin-bao-chay-tu-nha-dan-1306.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224357","title":"Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình thông tin vụ bắt ông Lưu Bình Nhưỡng","description":"Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình thông tin, ông Lưu Bình Nhưỡng là đồng phạm có vai trò giúp sức cho đối tượng Phạm Minh Cường phạm tội.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/vien-truong-vksnd-tinh-thai-binh-thong-tin-vu-bat-ong-luu-binh-nhuong-2224357.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/vien-truong-vksnd-tinh-thai-binh-thong-tin-vu-bat-ong-luu-binh-nhuong-1503.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T22:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219426","title":"Giải pháp đảm bảo an toàn PCCC tại các công ty sản xuất giấy, bột giấy","description":"Ngành công nghiệp sản xuất giấy, bột giấy được xem là một ngành đặc biệt, cần đặc biệt chú trọng tới công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC).","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-phap-dam-bao-an-toan-pccc-tai-cac-cong-ty-san-xuat-giay-bot-giay-2219426.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/giai-phap-dam-bao-an-toan-pccc-tai-cac-cong-ty-san-xuat-giay-bot-giay-1278.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T21:58:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224333","title":"Xe máy xúc tông tử vong nam thanh niên đi bộ ở Vĩnh Phúc","description":"Công an TP Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) đang làm rõ vụ tai nạn giao thông xe máy xúc tông tử vong nam thanh niên đi bộ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xe-may-xuc-tong-tu-vong-nam-thanh-nien-di-bo-o-vinh-phuc-2224333.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/xe-may-xuc-tong-tu-vong-nam-thanh-nien-di-bo-o-vinh-phuc-1375.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T21:12:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224304","title":"Tiếng nổ lớn phát ra từ nhà dân khiến 1 người ở Ninh Bình tử vong","description":"Tiếng nổ lớn phát ra từ ngôi nhà của một người dân khiến một người ở Ninh Bình tử vong","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tieng-no-lon-phat-ra-tu-nha-dan-khien-1-nguoi-o-ninh-binh-tu-vong-2224304.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/tieng-no-lon-phat-ra-tu-nha-dan-khien-1-nguoi-o-ninh-binh-tu-vong-1301.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T20:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224286","title":"Cháy hàng loạt tàu cá ở Bình Thuận","description":"Vụ cháy lớn tại ụ sửa chữa tàu thuyền ven sông Phú Hài (Bình Thuận) gây ảnh hưởng khoảng 10 ghe, tàu, trong đó có 3 tàu bị thiêu rụi hoàn toàn.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chay-hang-loat-tau-ca-o-binh-thuan-2224286.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/chay-hang-loat-tau-ca-o-binh-thuan-1252.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T19:17:42","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224283","title":"Giải cứu cô gái cầm dao định tự tử trên tầng thượng tòa nhà 27 tầng ở Nghệ An","description":"Cô gái trẻ cầm dao đứng trên tầng thượng tòa nhà cao 27 tầng ở TP Vinh (Nghệ An) có ý định tự vẫn. Rất may cô gái đã được lực lượng chức năng kịp thời giải cứu.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-cuu-co-gai-cam-dao-dinh-tu-tu-tren-tang-thuong-toa-nha-27-tang-o-nghe-an-2224283.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/giai-cuu-co-gai-cam-dao-dinh-tu-tu-tren-tang-thuong-toa-nha-27-tang-o-nghe-an-1231.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:54:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224115","title":"‘Để phát triển KT-XH bền vững, phải làm tốt việc chủ động phòng tránh thiên tai’","description":"Nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn cho biết, Việt Nam được cảnh báo sẽ bị ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu toàn cầu vì vậy để phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững thì cần phải làm tốt việc chủ động phòng tránh thiên tai.","displayType":1,"category":{"name":"Môi trường","detailUrl":"/thoi-su/moi-truong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su/moi-truong","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-phat-trien-kt-xh-ben-vung-phai-lam-tot-viec-chu-dong-phong-tranh-thien-tai-2224115.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/de-phat-trien-kt-xh-ben-vung-phai-lam-tot-viec-chu-dong-phong-tranh-thien-tai-1171.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:29:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa