Camera nhận dạng biển số xe thông minh

Được thành lập từ năm 2000, Vivotek là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ giám sát. Một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu Vivotek phải kể đến camera nhận dạng biển số xe thông minh IP9165-LPR-v2 Kit - sản phẩm đạt giải thưởng Taiwan Excellence năm 2023.

Camera được tích hợp sẵn phần mềm nhận dạng biển số xe, có thể phát hiện những biển số nằm trong “danh sách đen”. Công nghệ LED hồng ngoại tích hợp cùng bộ lọc ánh sáng pha cho phép camera nhận dạng tốt các biển số xe, kể cả trong các điều kiện ánh sáng lóa hay thiếu ánh sáng như vào ban đêm.

Với chế độ LPR Scene Mode, camera cung cấp các chế độ chụp linh hoạt, tùy chỉnh phù hợp với nhiều điều kiện ánh sáng. Công nghệ này cũng giúp camera “bắt trọn” rõ nét hình ảnh biển số, ngay cả khi các phương tiện đang di chuyển với tốc độ lên đến 90km/h. Đặc biệt, camera có khả năng giám sát cả 2 làn đường, bất kể là trên đường cao tốc hay đường phố, giúp tiết kiệm chi phí cho việc giám sát giao thông.

Camera được thiết kế chuyên dụng, có thể chống chịu và hoạt động tốt ngay cả trong môi trường khắc nghiệt. Camera cũng hỗ trợ việc nhận dạng biển số xe từ 102 quốc gia khác nhau và có khả năng nhận dạng thêm các thông tin như loại phương tiện và màu sắc xe, giúp cải thiện tỷ lệ nhận dạng và đảm bảo tính chính xác của hệ thống.

Hệ thống điện toán AI

Được phát triển bởi thương hiệu Prox thuộc tập đoàn Protech, IV-Z318 là hệ thống điện toán AI được lắp đặt trên các phương tiện giao thông, giúp phát hiện và phân tích lỗi, truyền tải tín hiệu thông tin và điều khiển phương tiện,... nhằm tối ưu hóa an toàn và hiệu suất trong giao thông.

Với bộ vi xử lý Intel thế hệ 11 và trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị IV-Z318 đảm bảo hiệu suất hoạt động cao. Hỗ trợ kết nối không dây Wi-Fi/BT, 4G/LTE và 5G, hệ thống cho phép kết nối và lưu trữ trực tiếp dữ liệu trên đám mây, giúp quản lý dữ liệu một cách hiệu quả.

Đặc biệt, với thiết kế không quạt, IV-Z318 vẫn có thể hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt từ -40 độ C đến 70 độ C. Với những tính năng này, hệ thống điện toán IV-Z318 là giải pháp lý tưởng để quản lý, tối ưu hóa an toàn và hiệu suất trên mọi phương tiện giao thông.

Camera hành trình dạng gương chiếu hậu

Đến từ tập đoàn công nghệ MITAC, Mio là nhà cung cấp các hệ thống định vị ô tô nổi tiếng trên thị trường. Trong đó, dòng camera hành trình dạng gương chiếu hậu IV-Z318 thuộc thương hiệu Mio đã vinh dự đạt giải thưởng Taiwan Excellence 2023.

Được trang bị màn hình cảm ứng IPS LCD 11.88 inch và độ sáng lên tới 1000 nits, màn hình của camera được tối ưu hóa để chống phản chiếu và tự động điều chỉnh độ sáng, mang lại trải nghiệm lái xe an toàn, đặc biệt ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Camera hành trình dạng gương chiếu hậu IV-Z318 đạt giải thưởng Taiwan Excellence 2023

Ngoài ra, thiết bị được tích hợp với camera HDR phía trước và phía sau, giúp tránh hiện tượng cháy sáng trong video ghi hình. Với cảm biến hình ảnh Starvis và độ phân giải 2K WQHD, camera IV-Z318 đảm bảo chất lượng ghi hình sắc nét và chi tiết.

Đặc biệt, camera IV-Z318 còn tích hợp chế độ cảnh báo tốc độ. Với chế độ này, người dùng có thể tận dụng 6 tính năng sẵn có để đảm bảo an toàn khi lái xe. Không dừng lại ở đó, lệnh điều khiển bằng giọng nói cũng giúp người dùng tối ưu hóa thao tác và giữ tập trung khi đang lái xe.

Trong danh mục sản phẩm giành được giải thưởng danh giá Taiwan Excellence 2023, bộ ba sản phẩm đến từ thương hiệu Vivotek, Protech và Mio đem tới những giải pháp thông minh giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người sử dụng.

Biểu tượng Taiwan Excellence được sử dụng để vinh danh những sản phẩm sáng tạo vượt trội với giá trị tuyệt vời cho người tiêu dùng toàn cầu. Mọi sản phẩm được dán biểu tượng này đều đã đạt giải thưởng Taiwan Excellence dựa trên các lĩnh vực Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm, Thiết kế, Chất lượng, Tiếp thị và Sản xuất. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập: https://www.taiwanexcellence.org/vn và www.facebook.com/TaiwanExcellence.vn

Thanh Hà