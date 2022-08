Loạt ô tô giảm giá hấp dẫn cuối tháng cô hồn

Tuần cuối cùng của tháng 8 trùng với tuần cuối tháng 7 Âm lịch (tháng Ngâu), thị trường có phần trầm xuống do nhiều người vẫn kiêng mua bán vào thời điểm này. Với mục đích kích cầu, duy trì doanh số, nhiều đại lý, hãng xe tiếp tục tung ưu đãi hấp dẫn.

Một trong những mẫu xe nhận khuyến mãi mạnh nhất thời điểm này đó là mẫu xe điện VinFast VF 8 với tổng giá trị ưu đãi lên tới 480 triệu đồng bao gồm nhiều quà tặng giá trị kèm theo đó là khoản tiền từ 111 - 155 triệu đồng (nhờ giảm 100% phí trước bạ).

VinFast VF 8 là một trong những mẫu xe nhận ưu đãi mạnh nhất cuối tháng 8.

Tại thị trường Việt Nam, giá VinFast VF8 2022 có giá 1,057 tỷ đồng cho bản Eco và 1,237 tỷ đồng cho bản Plus.

Subaru Forester tiếp tục là mẫu xe được giảm giá mạnh nhất nhì thị trường Việt Nam hiện nay. Khách hàng chọn mua Forester bản 2.0i-L sẽ nhận được ưu đãi giảm giá 229 triệu đồng và tặng kèm quà tặng trị giá 25 triệu đồng.

Phiên bản Subaru Forester bản 2.0i-S EyeSight cũng được giảm 200 triệu đồng và hàng loạt quà tặng khác có tổng trị giá 46 triệu đồng.

Ở mức giảm thấp hơn, mẫu xe nhà Hyundai, SUV Creta vừa được thông báo giảm 10 -20 triệu đồng tùy từng phiên bản. Trước đó, mẫu xe này liên tục khan hàng và bán bia kèm lạc 50-60 triệu đồng tại các đại lý.

SUV Creta vừa được thông báo giảm 10 -20 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Động thái giảm giá lần này cho thấy nguồn cung Creta đang dần ổn định tại các đại lý. Hyundai Creta hiện có giá niêm yết 620-730 triệu đồng tại Việt Nam.

Mẫu sedan Kia K3 cũng được giảm giá từ 5 – 30 triệu đồng tại các đại lý. Cụ thể, phiên bản K3 1.6 Deluxe MT đang được áp dụng mức ưu đãi 5 triệu đồng, trừ thẳng vào giá bán. Trong khi đó, các phiên bản còn lại được giảm trừ đồng loạt 15 triệu đồng.

Thậm chí, một tư vấn bán hàng còn cho biết, riêng phiên bản K3 2.0 Premium đang được hưởng mức ưu đãi lên đến 30 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng mua phiên bản này còn được tặng khá nhiều quà tặng có giá trị.

Như vậy, sau ưu đãi, giá bán dòng sedan cỡ C Kia K3 chỉ còn dao động khoảng từ 554 triệu - 749 triệu đồng.

Trước đó, như VietNamNet đưa tin, trong nửa đầu tháng 8 có khoảng trên dưới 10 mẫu xe ô tô được giảm giá với mức giảm cao nhất 270 triệu đồng cho mẫu xe Honda Accord.

Theo số liệu mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 7/2022, sản lượng tiêu thụ ô tô toàn thị trường đạt đạt 30.254 xe, bao gồm: 23.087 xe du lịch, tăng 30% so với tháng trước; 6.945 xe thương mại, giảm 1,8% so với tháng trước và 222 xe chuyên dụng, giảm 57% so với tháng trước.

Sắp hết tháng 7 âm, cùng với việc nguồn cung xe mới dồi dào trở lại sẽ giúp thị trường ô tô quý IV được dự đoán sẽ sôi động và tăng trưởng trở lại.

Y Nhụy

Mời bạn đọc chia sẻ video, thông tin tới Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!