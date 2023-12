1. Everything starts a new with the New Year coming. May your new year be filled with the happiest things and your days with the brightest promise.

Mọi thứ lại bắt đầu khi năm mới đang đến. Chúc bạn năm mới đầy hạnh phúc và những tháng ngày đầy triển vọng rạng rỡ nhất.

Chúc mừng năm mới 2024. Ảnh Pikist

2. Life is the happiest moments, and luck is the greatest favors this year. Wish you Happy New Year.

Cuộc sống là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất và may mắn là ân huệ lớn nhất trong năm nay. Chúc bạn năm mới hạnh phúc.

3. I wish you scatter happiness all 365 days and get the same in return, as well throughout this New Year, wish you a Happy New Year.

Tôi mong bạn hạnh phúc trong 365 ngày, và nhận mọi sự tốt lành trong năm mới này. Chúc bạn năm mới vui vẻ.

4. I am fortunate to have friends who bring so much joy to this life. I can’t imagine what it would be like without you cheering me on. Have a great New Year’s celebration.

Tôi thật may mắn khi có những người bạn mang nhiều niềm vui tới cuộc sống này. Tôi không thể tưởng tượng được mọi thứ sẽ thế nào nếu không có bạn cổ vũ. Chúc bạn một kỳ nghỉ lễ năm mới tuyệt vời.

5. In the new year, I wish my whole family a prosperous year, happy and full of love.

Năm mới con chúc cả gia đình mình sẽ có một năm thịnh vượng, vui vẻ và đầy ắp yêu thương.

6. On the occasion of Tet, I am very happy to be a member of my family. Wishing our family the following year will have a much happier year than the old one. Family members always love each other. I love you all.

Nhân dịp Tết về, con rất vui khi là một thành viên trong gia đình mình. Chúc gia đình mình năm sau sẽ hạnh phúc hơn năm cũ. Các thành viên trong gia đình luôn yêu thương nhau. Con yêu tất cả mọi người.

7. Another year we are celebrating Tet together again. I wish you happiness with our love. Love you.

Lại một năm nữa chúng ta đón Tết cùng nhau. Chúc em luôn hạnh phúc với tình yêu của chúng ta. Yêu em!

8. The New Year comes, it will help me send you sweet kisses, warm hugs and thousand loving wishes.

Năm mới đến sẽ giúp anh gửi đến em những chiếc hôn ngọt ngào những cái ôm ấm áp và hàng ngàn lời chúc yêu thương.

9. You are the most beautiful girl I have ever met. I feel so lucky to have you with me. Wish my honey a wonderful New Year.

Em là cô gái xinh đẹp nhất anh từng gặp. Anh thật hạnh phúc khi có em ở bên. Chúc em yêu của anh một năm mới tuyệt vời.

10. You are the person I love the most in the world. On the occasion of the New Year, I hope the best will come to you.

Anh là người em yêu nhất trên đời. Nhân dịp năm mới, em cầu chúc những điều tốt đẹp sẽ đến với anh.

11. I want to give you all the best wishes in the new year for you. Hope that we will be together and have a nice New Year!

Em muốn dành tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất trong năm mới cho anh. Hy vọng rằng chúng ta sẽ ở bên nhau và có một năm mới thật tốt đẹp!

12. One year being with you is the best thing in my life. Hopefully we will hold hands together for 365 more beautiful days. I wish you a warm New Year!

Một năm được ở bên cạnh em với anh là những điều tốt đẹp nhất trong đời. Mong rằng chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi thêm 365 ngày tươi đẹp nữa. Chúc em yêu một năm mới ấm áp!

13. Happy New Year my dear. Wish you have more joy, happiness and success. Above all, we will always be happy with our love.

Chúc mừng năm mới em yêu của anh. Chúc em có thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Hơn cả là, chúng ta sẽ luôn hạnh phúc với tình yêu của đôi mình.

14. New Year is coming, let me hold hands and continue on the path of our love. I hope that no matter how many new years, my love will still be as warm as it is now. I wish you a Happy New Year and always be happy with our love.

Năm mới sắp đến, hãy cùng anh nắm tay và bước tiếp trên chặng đường tình yêu của chúng ta. Anh mong rằng dù có qua bao nhiêu năm mới đi nữa, tình yêu của ta vẫn cứ mãi nồng thắm như lúc này đây. Chúc em năm mới luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc với tình yêu của chúng mình.