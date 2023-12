{"article":{"id":"2216881","title":"Lợi dụng giao dịch cá nhân ngân hàng và ví điện tử để kinh doanh phi pháp","description":"Việc dùng các hình thức giao dịch cá nhân với nhau giúp các đối tượng kinh doanh phi pháp cung cấp các dịch vụ như game cờ bạc, livestream “sex”... hay các dịch vụ vi phạm pháp luật Việt Nam.","contentObject":"<article class=\"ck-cms-color-background-full type-4 vnn-template-noneditable\">

<p>Với việc sử dụng hình thức chuyển tiền giữa cá nhân với nhau qua ví điện tử, tài khoản ngân hàng, đang giúp các đối tượng kinh doanh phi pháp tại Việt Nam thu lợi bất chính. Các giao dịch này được thực hiện nhanh chóng, tức thời, các ngân hàng cũng như các tổ chức ví điện tử rất khó có thể xác định được mục đích của giao dịch chuyển tiền để ngăn chặn. VietNamNet xin giới thiệu chuỗi bài viết về vấn đề này.</p>

<p><strong>Nhiều hình thức kinh doanh vi phạm pháp luật trên không gian mạng</strong></p>

<p>“Game bài đổi thưởng” hay game cờ bạc là một trong những “tệ nạn” tại Việt Nam hiện nay. Theo đó, người dùng có thể lên các kho ứng dụng như Apple Store hay Google Play để tải về tham gia chơi đánh bạc một cách thoải mái. Thậm chí các hình thức game cờ bạc còn được quảng cáo rầm rộ trên các mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, trong thời gian dài vừa qua và có dấu hiệu tăng lên gần đây.</p>

<p>Đã có rất nhiều vụ án và các đối tượng liên quan đến hình thức đánh bạc này đã bị cơ quan công an bắt giữ. Có vụ số tiền thu được từ hoạt động vi phạm pháp luật lên tới vài chục nghìn tỷ đồng, nhưng tình trạng trên vẫn không thuyên giảm.</p>

<p>Các cơ quan quản lý, đặc biệt là Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ TT&TT, đã liên tục lên án hình thức game cờ bạc, thậm chí yêu cầu các kho ứng dụng hay các bên thanh toán phải gỡ bỏ hoặc chặn thanh toán. Tuy nhiên, số lượng game trên các kho ứng dụng vẫn còn rất lớn.</p>

<p>Bên cạnh game cờ bạc, nhiều hoạt động kinh doanh vi phạm pháp luật trên không gian mạng khác tại Việt Nam vẫn diễn ra. Chẳng hạn như hình thức livestream sex thu tiền và kêu gọi người tham gia chơi tài xỉu, hay các sòng bạc trực tuyến. Các website cá độ bóng đá, hay hình thức kinh doanh forex mà ở đó có sự xuất hiện của các sàn quốc tế như exness, Mitrade kêu gọi người Việt Nam đầu tư, các sàn mua bán tiền ảo cho phép trao đổi tiền mã hoá thông qua hình thức giao dịch ngân hàng…</p>

<p><strong>Lợi dụng hình thức giao dịch cá nhân để hoạt động vi phạm pháp luật</strong></p>

<p>Để tham gia “game bài đổi thưởng” người chơi sẽ tải các game cờ bạc về điện thoại của mình trên các kho ứng dụng. Khi đăng ký tham gia vào chơi game, người chơi sẽ được tặng một số lượng giới hạn các đơn vị tiền ảo trong game như xu, xèng, tiền vàng… Khi thua hết số lượng này hoặc muốn chơi số tiền lớn hơn, người chơi sẽ phải nạp thêm tiền.</p>

<p>Hiện các hình thức game cờ bạc đang cung cấp các hình thức thanh toán gồm chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, nạp tiền thông qua ví MoMo hoặc thẻ cào điện thoại (chiết khấu 19-20%). Đáng chú ý, khi chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng hay ví điện tử MoMo, thì tài khoản nhận là những tài khoản cá nhân và thay đổi liên tục, tuỳ từng game của các bên cung cấp mà nội dung chuyển khoản sẽ là một đoạn mã ký tự riêng biệt.</p>

<p>Hình thức livestream sex cung cấp các dịch vụ nạp tiền phong phú hơn, bao gồm chuyển thẻ ngân hàng, chuyển khoản, Bank QR Code, E-Banking, thẻ cào điện thoại. Bên cạnh đó là nạp tiền thông qua các <a href=\"https://vietnamnet.vn/vi-dien-tu-tag16500676770922380008.html\">ví điện tử</a> như MoMo, ZaloPay, Viettel Pay và thậm chí có cả tiền mã hoá USDT.</p>

<p>Tương tự như game cờ bạc, để nạp tiền tham gia vào các dịch vụ, người dùng cũng sẽ chọn các hình thức thanh toán do các ứng dụng này cung cấp. Khi chọn hình thức là chuyển khoản ngân hàng hay ví điện tử, các tài khoản nhận cũng sẽ liên tục thay đổi, đi kèm nội dung chuyển khoản là các đoạn mã số riêng biệt đối với từng người. Ngay sau khi người dùng tiến hành thanh toán, lập tức trong tài khoản của mình sẽ hiện ra số tiền ảo tương đương.</p>

<p>Cách thức nạp tiền vào các sàn forex vi phạm pháp luật tại Việt Nam như exness cũng tương tự. Với hình thức nạp tiền qua Internet Banking hay chuyển khoản ngân hàng, khi người dùng tiến hành chọn ngân hàng gửi tiền, nền tảng này sẽ hiện thông báo: “Tiền sẽ được nạp vào một tài khoản ngân hàng cá nhân uy tín và sẽ được ghi có vào tài khoản exness của bạn”, đi kèm với đó là một mã số giao dịch được định sẵn.</p>

<p>Theo các chuyên gia trong lĩnh vực thanh toán, với việc sử dụng hình thức chuyển tiền giữa cá nhân với nhau, các giao dịch này được thực hiện nhanh chóng, tức thời, các ngân hàng cũng như các tổ chức ví điện tử rất khó có thể xác định được mục đích của giao dịch chuyển tiền để ngăn chặn.</p>

<strong>Bài 2: MoMo và ZaloPay nói gì khi bị lợi dụng thanh toán vi phạm pháp luật?</strong> 