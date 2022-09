Lời khai của kẻ dùng súng cướp cửa hàng tiện lợi

Thắng khai, trước đây làm công nhân may của một cơ sở tại quận 12. Giai đoạn dịch bệnh, Thắng đưa vợ con về sống tại phường Trảng Dài, TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai nhưng cuộc sống bấp bênh.

Vì khó khăn, Thắng nghĩ ra kế hoạch đi cướp tài sản.

Nghi can Bùi Đức Thắng bị bắt cùng với súng tự chế. Ảnh: CA

...và phương tiện gây án. Ảnh: CA

Thắng lên mạng tìm mua một khẩu súng tự chế cùng một số đạn, với giá 6 triệu đồng. Sau đó, Thắng di chuyển lên khu vực trước đây từng sinh sống, là quận 12 để chọn mục tiêu cướp tài sản; cuối cùng quyết định gây án tại cửa hàng tiện lợi Winmart ở đường Hà Đặc, phường Trung Mỹ Tây.

Gần 10h sáng 11/9, Thắng đi xe gắn máy hiệu Dream đến trước cửa hàng Winmart rồi đi vào bên trong. Bất ngờ Thắng rút súng, chỉa về phía nam nhân viên N.P.Đ (22 tuổi, quê Tây Ninh) và hét lên “lấy hết tiền đưa ra đây và lui về phía sau”.

Thắng đã bắn một phát súng vào thùng hàng để gây áp lực. Anh Đ hoảng sợ đã lấy hết tiền trong két, là 3,2 triệu đồng đưa cho Thắng và nghi can đã chạy ra ngoài lên xe gắn máy tẩu thoát.

Số tiền mà Thắng cướp được tại cửa hàng Winmart là 3,2 triệu đồng. Ảnh: V.Đ

Ngay sau khi cướp được tiền, Thắng đã tẩu thoát về nhà tại Đồng Nai.

Nhận tin báo, phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP.HCM) đã phối hợp cùng Công an quận 12 tiến hành điều tra. Đến 1h sáng 12/9, công an phục kích, bắt giữ Thắng tại phòng trọ ở TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Khi khám xét nơi ở của nghi can, công an đã thu giữ một khẩu súng tự chế, dạng súng săn, 8 viên đạn, 1 vỏ đạn, 1 nón bảo hiểm, 1 ba lô, số tiền 553 ngàn đồng…

Tại cơ quan công an, bước đầu Thắng thừa nhận toàn bộ hành vi.