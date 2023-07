Sáng 7/3, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo Công an huyện Thành Trì (Hà Nội) cho biết: “Sau khi được các bác sĩ chữa trị, sức khỏe nghi phạm Nguyễn Văn Thường (SN 1990, quê quán ở huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng), đã hoàn toàn bình phục”.

Nghi phạm đã bị cơ quan công an bắt. Ảnh CACC.

“Sau khi sức khỏe nghi phạm hoàn toàn bình phục, công an đã lấy lời khai và bàn giao cho Phòng CSHS – Công an TP Hà Nội, tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền”, vị lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì thông tin thêm.

Trước đó, khoảng 2h15 ngày 27/6, Công an xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì nhận được đơn trình báo của anh Mai Ngọc T. (SN 1989), chủ nhà nghỉ Bình An, ở tổ dân phố số 2, xã Ngọc Hồi. Anh T cho biết: Khoảng 1h30 cùng ngày, anh đang ở nhà nghỉ thì bất ngờ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết từ phòng 201.

Thấy sự bất thường, anh đã cùng nhân viên nhà nghỉ lên phòng kiểm tra… Khi đạp cửa xông vào nhà, anh T. và nhân viên bàng hoàng phát hiện đôi nam, nữ thuê phòng nằm bất động trên nền nhà và giường, trên người có nhiều vết thương, bên cạnh người có một con dao nhọn dính máu.

Qua thông tin ban đầu, xác định nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thường, cô gái tên Vũ Hoàng Nhật T. (SN 2004, quê ở Nha Trang, hiện tạm trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Anh T. và những người biết việc cho biết, sau khi phát hiện sự việc, đôi nam, nữ đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp. Song do vết thương quá nặng, cô gái tên Vũ Hoàng Nhật T. đã tử vong.

Công an huyện Thanh Trì đã phối hợp các đơn vị chức năng tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo lãnh đạo Công an huyện Thanh Trì, bước đầu đối tượng Thường khai nhận, có quan hệ tình cảm với chị T. từ trước. Đến khoảng 16h ngày 26/6, Thường hẹn gặp chị T. ở nhà nghỉ An Bình. Do nợ nần Thường đã có ý định tự sát nên trước khi đi nên mang theo một con dao nhọn bên người, sau đó giấu dưới gối.

Đến khoảng 1h ngày 27/6, chị T. đến nhà nghỉ thì giữa hai bên xảy ra cự cãi, nguyên nhân bắt nguồn từ việc Thường bức xúc do bạn gái đến muộn so với hẹn. Khi đến chị T. lại có ý né tránh câu hỏi… Sau đó, vì không muốn căng thẳng, Thường đã nói tránh sang chuyện khác rồi nằm ôm bạn gái nhưng nạn nhân vẫn dùng điện thoại nhắn tin cho một người nào đó.

Vì bí bách do nợ nần và bực tức nên Thường đã nảy sinh ý định tước đoạt mạng sống của bạn gái rồi tự tử. Sau đó, Thường đã dùng dao đâm vào cổ nạn nhân. Bị đâm, chị T. vùng chạy nhưng nghi phạm tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội cho đến khi chị T. không còn khả năng kháng cự…

Khi thấy chị T. tử vong, Thường đã dùng dao cứa vào cổ và tay mình để tự vẫn. Tuy nhiên, mọi người đã phá cửa vào đưa cả hai đi bệnh viện cấp cứu.