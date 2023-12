Châu Hải My bất ngờ qua đời ngày 11/12 do căn bệnh Lupus ban đỏ, hưởng dương 57 tuổi. 4 ngày sau sự ra đi của Châu Hải My, lối sống hà khắc của nữ diễn viên trước khi qua đời được hé lộ khiến nhiều người hâm mộ không khỏi xót xa.

Theo Sina, tổng giá trị khối tài sản của Châu Hải My sở hữu lên tới 70 triệu USD (khoảng 1.600 tỷ đồng) bao gồm nhiều bất động sản và khoản đầu tư trong các công ty lớn. Dù sở hữu số tài sản lớn, Châu Hải My sống rất tiết kiệm.

Theo truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Châu Hải My từng trải qua cuộc sống vất vả khi mới ra mắt. Trong thời gian làm việc với Đài TVB, Châu Hải My dù nổi tiếng nhưng chỉ được nhận mức thù lao thấp, không đủ trang trải cuộc sống.

Châu Hải My khi hoạt động ở Đài TVB.

Thời gian đầu khi chuyển qua hoạt động tại Đại Lục, cuộc sống của Châu Hải My còn khó khăn hơn. Bạn bè của nữ diễn viên tiết lộ, Châu Hải My sống trong nhà thuê không có hệ thống sưởi và bếp để nấu ăn.

Từng trải qua cuộc sống khó khăn khi còn trẻ nên khi tích lũy được tài sản đáng nể, Châu Hải My vẫn giữ lối sống tiết kiệm. Theo nhiều nguồn tin, cô chi tiêu tằn tiện hàng ngày trong khoảng 100 tệ (khoảng 340.000 đồng) đã gồm cả chi phí nuôi 4 chú chó cưng.

Châu Hải My có lối sống giản dị.

Theo Sohu, nữ minh tinh họ Châu thường xuyên bị người hâm mộ bắt gặp mua sắm ở chợ bình dân. Châu Hải My chỉ mua một túi lớn bánh mì để ăn cả ngày với giá 5 tệ (khoảng 18.000 đồng). Thậm chí, nữ diễn viên còn mặc cả để mua móc treo quần áo dù chỉ có giá 15 tệ (15.000 đồng).

Đáng chú ý, Châu Hải My tiết kiệm cả việc chữa trị bệnh. Dù mắc Lupus ban đỏ và cao huyết áp, nữ diễn viên không tới bệnh viện để thực hiện các liệu pháp trị liệu đặc biệt vì chi phí quá cao. Dù bạn bè và đồng nghiệp thuyết phục nhập viện để điều trị, cô chỉ tới để lấy thuốc uống khi bệnh đã trở nặng.

Châu Hải My để lộ nhiều dấu hiệu của căn bệnh Lupus ban đỏ.

Châu Hải My tiết kiệm tới mức hà khắc nhưng rất tích cực làm thiện nguyện. Nữ diễn viên luôn tham gia các đoàn từ thiện về các tỉnh vùng núi của Trung Quốc. Cô đã quyên góp 200.000 tệ (gần 700 triệu đồng) cho Quỹ Nhi đồng, giúp trẻ em miền núi được tới trường.

Khi thói quen chi tiêu được tiết lộ, người hâm mộ tỏ ra bất ngờ. Nhiều người cho rằng Châu Hải My quá hà khắc với bản thân, không đến bệnh viện điều trị nên khi bệnh tình trở nặng không được cứu chữa kịp thời.

Châu Hải My sinh năm 1966 tại Hong Kong (Trung Quốc). Tài năng của cô được công nhận qua nhiều tác phẩm ăn khách như: Nghĩa bất dung tình, Thiên địa hào hùng, Mạt đại hoàng tôn, Tứ hải tung hoành, Ỷ thiên đồ long ký... Ở Việt Nam, cô được viết đến qua vai diễn Chu Chỉ Nhược trong phim Ỷ thiên đồ long ký.

Nhan sắc Châu Hải My qua năm tháng:

