Hôm nay (28/8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho hay, đơn vị vừa có quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1971, ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Theo hồ sơ, vào ngày 20/5, bà T.T.M (ngụ phường Bình Thắng, TP Dĩ An) thỏa thuận, ký hợp đồng dịch vụ với bà Dung về việc xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất (sổ đỏ) cho bà M với diện tích 200m2.

Sau khi ký hợp đồng, bà Dung nhiều lần hứa hẹn rồi kéo dài thời gian thực hiện; đồng thời đưa thông tin gian dối, tự giới thiệu có các mối quan hệ nên có thể ra sổ cho bà M. Trong thời gian đó, bà Dung nhiều lần yêu cầu bà M chuyển hơn 8 tỷ đồng để lo công việc nhưng sau đó không thực hiện được.

Nhận định hành vi của bà Dung có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam để điều tra.