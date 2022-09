Mái che trường học ở Sài Gòn đổ sập do gió lớn

Hằng năm còn khoảng 300.000 trẻ em mẫu giáo chưa được đến trường để tiếp cận Chương trình giáo dục mầm non. Nhiều trẻ em được tiếp cận giáo dục mầm non muộn so với độ tuổi, đặc biệt là trẻ em tại các vùng khó khăn.