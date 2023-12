{"article":{"id":"2224730","title":"Man City rệu rã: 3 vấn đề của Pep Guardiola","description":"Man City vừa trải qua chuỗi 4 trận liên tiếp không biết thắng ở Premier League, với 3 vấn đề đến từ sự lựa chọn của Pep Guardiola.","contentObject":"<p align=\"justify\">Sau 3 trận hòa là <a href=\"https://vietnamnet.vn/man-city-thua-tham-aston-villa-su-bat-luc-cua-pep-guardiola-2224114.html\" target=\"_blank\">thất bại trong cuộc đối đầu với Aston Villa</a>, kém đội đầu bảng Arsenal đến 6 điểm, Man City đang trải qua khoảng thời gian khó khăn sau khi lên đỉnh vinh quang với cú ăn 3.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/pep-guardiola-aston-villa-man-city-957.jpg?width=768&s=lT2ouDrrBofSREXG0VAC-w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/pep-guardiola-aston-villa-man-city-957.jpg?width=1024&s=3HHBHj6b-6827ABYpnr6YQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/pep-guardiola-aston-villa-man-city-957.jpg?width=0&s=L1T5nr6ynBqSVE4fPQu02g\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/pep-guardiola-aston-villa-man-city-957.jpg?width=768&s=lT2ouDrrBofSREXG0VAC-w\" alt=\"pep guardiola aston villa man city.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/pep-guardiola-aston-villa-man-city-957.jpg?width=260&s=Agv8D9nHFssem5lL3mMNIQ\"></picture>

<figcaption>Lần đầu tiên đội bóng của Guardiola chỉ tung ra 2 cú sút trong cả trận</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Trên sân Villa Park mới đây, Pep gắn với những thống kê buồn trong sự nghiệp: Man City chỉ có đúng 2 pha dứt, thấp nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Guardiola ở các giải VĐQG, với 535 trận.</p>

<p align=\"justify\">Đó cũng là lần đầu tiên một đối thủ tạo cách biệt 20 cú sút so với đội của Pep. Aston Villa của Unai Emery thực hiện đến 22 lần dứt điểm.</p>

<p align=\"justify\"><b>Điểm yếu Gvardiol</b></p>

<p align=\"justify\">Kể từ khi World Cup 2022 kết thúc, Pep Guardiola tìm mọi cách để đưa Josko Gvardiol về sân Etihad. Thương vụ thành công hồi mùa hè với giá 77,5 triệu bảng, một trong những hợp đồng đắt nhất lịch sử <a href=\"https://vietnamnet.vn/man-city-tag1071014756594364326.html\" target=\"_blank\"><strong>Man City</strong></a>.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/gvardiol-aston-villa-man-city-958.jpg?width=768&s=sbrrdnSKFELWia6YGs3jow\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/gvardiol-aston-villa-man-city-958.jpg?width=1024&s=eeiwb098M0lEIYfZ5fCgcA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/gvardiol-aston-villa-man-city-958.jpg?width=0&s=IGB7h5gTKXwT5mF3ScHhkg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/gvardiol-aston-villa-man-city-958.jpg?width=768&s=sbrrdnSKFELWia6YGs3jow\" alt=\"gvardiol aston villa man city.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/gvardiol-aston-villa-man-city-958.jpg?width=260&s=Oi9Kz_ExsXOH6OTBVm8mXQ\"></picture>

<figcaption>Gvardiol không hiệu quả như số tiền đầu tư</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Gvardiol chưa mang lại sự an toàn dù đá cánh trái hay trung vệ. Tuyển thủ Croatia đá rất kém trong các trận hòa Chelsea (4-4) và Tottenham (3-3).</p>

<p align=\"justify\">Trong trận thua Aston Villa, Gvardiol tiếp tục không cho thấy sự an toàn khi phòng ngự.</p>

<p align=\"justify\">Trong 10 trận mà Gvardiol đá chính ở Premier League, Man City chỉ có 3 lần giữ sạch lưới.</p>

<figure class=\"vnn-resposive-chart-embed\"><iframe width=\"600\" height=\"420\" src=\"https://embed.vietnamnet.vn/chart/02SR6V.html\" frameborder=\"0\" allowfullscreen=\"allowfullscreen\" data-mce-fragment=\"1\"></iframe></figure>

<p align=\"justify\"><b>Không tin tưởng các tiền vệ</b></p>

<p align=\"justify\">Một người Croatia khác được Pep Guardiola chiêu mộ là Mateo Kovacic, với ý định thay thế Ilkay Gundogan chuyển sang Barcelona theo dạng tự do.</p>

<p align=\"justify\">Man City liên hệ với Kovacic khi mùa giải 2022-23 còn chưa kết thúc, cũng như Gundogan chưa chốt tương lai.</p>

<p align=\"justify\">Trong chuỗi trận sa sút vừa qua, ngoại trừ chấn thương nên vắng mặt cuộc chiến với Liverpool, Kovacic chỉ ngồi dự bị khi đối đầu Chelsea, Tottenham và Aston Villa.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kovacic-man-city-tottenham-959.jpg?width=768&s=ITl2_pV23Cesn6e1xC15Og\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kovacic-man-city-tottenham-959.jpg?width=1024&s=cwslA49Qs4W6cIshTsGR5w\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kovacic-man-city-tottenham-959.jpg?width=0&s=4DUrD2rF34fWK1OXf0W-7A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kovacic-man-city-tottenham-959.jpg?width=768&s=ITl2_pV23Cesn6e1xC15Og\" alt=\"kovacic man city tottenham.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/kovacic-man-city-tottenham-959.jpg?width=260&s=5IxIVuSxfWrHXjm53AlnmQ\"></picture>

<figcaption>Kovacic chỉ làm dự bị</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Kovacic chỉ đá 43,63% số phút Ngoại hạng Anh mùa này (590). Matheus Nunes, tân binh khác trong ngày cuối chuyển nhượng, hiện diện 225 phút. Trong khi đó, Kalvin Phillips là người thừa đúng nghĩa.</p>

<p align=\"justify\">Pep Guardiola dùng các trung vệ và tiền đạo để phát triển thứ <a href=\"https://vietnamnet.vn/the-thao/bong-da-quoc-te\" target=\"_blank\"><strong>bóng đá</strong></a> của mình, ngay cả khi Rodri vắng mặt. Các tiền vệ thuần túy thì ngồi dự bị.</p>

<p align=\"justify\"><b>Ưu ái Julian Alvarez</b></p>

<p align=\"justify\">Có những cầu thủ bị Pep bỏ rơi hoàn toàn mà không giải thích lý do. Ngược lại, ngay cả khi sa sút phong độ, Julian Alvarez vẫn được ưu ái đặc biệt.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/julian-alvarez-aston-villa-man-city-960.jpg?width=768&s=AHodDnSNrauXNc-sj2wBsA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/julian-alvarez-aston-villa-man-city-960.jpg?width=1024&s=drPjoMeadvQqRkwqUvpp-A\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/julian-alvarez-aston-villa-man-city-960.jpg?width=0&s=XElSZusfOM-Zuk7a3frFkw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/julian-alvarez-aston-villa-man-city-960.jpg?width=768&s=AHodDnSNrauXNc-sj2wBsA\" alt=\"julian alvarez aston villa man city.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/julian-alvarez-aston-villa-man-city-960.jpg?width=260&s=aiscB0_pIWCFmB60NUDL4g\"></picture>

<figcaption>Julian Alvarez không phù hợp khi đá vai trò của De Bruyne</figcaption>

</figure>

<p align=\"justify\">Tiền đạo người Argentina đá chính toàn bộ 15 trận Premier League mùa này, ghi 4 bàn. Anh \"tịt ngòi\" trong 6 trận quốc nội gần nhất.</p>

<p align=\"justify\">Không chỉ vậy, Pep Guardiola còn biến Alvarez thành tiền vệ công trong sơ đồ 3-2-4-1, đảm nhận đúng vai trò của Kevin de Bruyne khi chưa gặp chấn thương.</p>

<p align=\"justify\">Alvarez không đạt đến đẳng cấp về chuyền bóng và sự sáng tạo của De Bruyne. Điều này khiến hệ thống của Man City trở ngại và Erling Haaland cũng ít có bóng trong tư thế thuận lợi.</p>

Kết quả này khiến thầy trò HLV Kiatisuk xếp cuối bảng xếp hạng.","displayType":5,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":5,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hoang-anh-gia-lai-1-2-the-cong-vong-5-v-league-2023-24-2224624.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/thua-nguoc-the-cong-viettel-hagl-chan-chan-o-day-bang-1043.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T18:56:00","option":66112,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222208","title":"Lịch thi đấu vòng 5 V-League 1 2023/24 hôm nay","description":"Lịch thi đấu V-League 2023/24 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá vòng 5 Night Wolf V-League 1 mùa giải 2023/2024 nhanh, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-v-league-2023-24-vong-5-2222208.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/lich-thi-dau-vong-5-v-league-1-202324-hom-nay-176.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:55:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224734","title":"Bảng xếp hạng V-League 2023/24 vòng 5 mới nhất","description":"Bảng xếp hạng bóng đá V-League 1 2023/24 - Cập nhật vòng 5 bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia V-League mùa giải 2023/2024, đầy đủ và chính xác.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bang-xep-hang-v-league-2023-24-vong-5-moi-nhat-2224734.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/bang-xep-hang-v-league-202324-vong-5-moi-nhat-930.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T17:53:14","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224693","title":"Arsenal tống khứ Thomas Partey, rước về Palhinha","description":"Arsenal đang xem xét khả năng bán Thomas Partey cho Juventus rồi tái đầu tư vào tiền vệ trung tâm của Fulham - Joao Palhinha.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/arsenal-tong-khu-thomas-partey-ruoc-ve-palhinha-2224693.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/arsenal-tong-khu-thomas-partey-ruoc-ve-palhinha-792.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:13:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224690","title":"Erik ten Hag bị bủa vây vẫn quyết không nhượng bộ dàn sao MU","description":"Erik ten Hag bất kể gặp sức ép lớn vẫn quyết không nhượng bộ dàn cầu thủ cấp cao MU yêu cầu có thêm ngày nghỉ, sau khi phàn nàn về khối lượng công việc là lịch tập của đội.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/erik-ten-hag-bi-bua-vay-van-quyet-khong-nhuong-bo-dan-sao-mu-2224690.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/erik-ten-hag-bi-bua-vay-van-quyet-khong-nhuong-bo-dan-sao-mu-786.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T16:08:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224615","title":"Santa Run 2023 - Sải bước yêu thương vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn","description":"Giải chạy thiện nguyện SantaRun 2023 vừa được phát động với mục tiêu toàn bộ tiền bán BIB và “virtual race” sẽ được dành tặng cho công tác thiện nguyện.","displayType":1,"category":{"name":"Các môn khác","detailUrl":"/the-thao/cac-mon-khac","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/cac-mon-khac","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006Y","000072","00001S","00006T","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/santarun-2023-chay-bo-gay-quy-ho-tro-tre-em-kho-khan-2224615.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/santarun-2023-chay-bo-gay-quy-ho-tro-tre-em-kho-khan-675.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T15:00:00","option":4,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224626","title":"MU chiêu mộ Pedro Neto, Chelsea quyết mua Kvaratskhelia","description":"MU muốn chiêu mộ Pedro Neto, Chelsea tăng tốc ký Kvaratskhelia, Milan liên hệ Muller là những tin chuyển nhượng chính hôm nay, 8/12.","displayType":1,"category":{"name":"Tin chuyển nhượng","detailUrl":"/the-thao/tin-chuyen-nhuong","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao/tin-chuyen-nhuong","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tin-chuyen-nhuong-8-12-mu-ky-pedro-neto-chelsea-mua-kvaratskhelia-2224626.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/mu-chieu-pedro-neto-malen-chelsea-quyet-mua-kvaratskhelia-696.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T14:56:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224510","title":"Bốc thăm Copa America 2024: Argentina hẹn Brazil ở chung kết","description":"Kết quả bốc thăm Copa America 2024 đưa Argentina vào bảng khá dễ, chờ tái ngộ Brazil trong trận chung kết trên đất Mỹ.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/boc-tham-copa-america-2024-argentina-cho-brazil-o-chung-ket-2224510.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/boc-tham-copa-america-2024-argentina-hen-brazil-o-chung-ket-441.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T11:35:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224498","title":"Bất ngờ dự đoán Ngoại hạng Anh: MU trượt top 4, kịch tính Man City","description":"Man City sụt giảm cơ hội nhưng tạo kịch tính Ngoại hạng Anh mùa này sau 4 trận liên tiếp không biết thắng, trong khi MU có thể lỡ vé Cúp C1 mùa tới.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bat-ngo-du-doan-ngoai-hang-anh-mu-truot-top-4-kich-tinh-man-city-2224498.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/bat-ngo-du-doan-ngoai-hang-anh-mu-truot-top-4-kich-tinh-man-city-351.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:46:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224477","title":"Arsenal dẫn đầu Ngoại hạng Anh: Giá trị Declan Rice","description":"Arsenal dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League với phong độ bùng nổ thời gian gần đây, nổi bật là những đóng góp của bản hợp đồng lịch sử Declan Rice.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/arsenal-dau-bang-ngoai-hang-anh-gia-tri-declan-rice-2224477.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/arsenal-dan-dau-ngoai-hang-anh-gia-tri-declan-rice-305.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T10:31:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/bar-chart.svg","avatarIconPosition":4,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000E"},{"id":"2224451","title":"Tottenham lập kỷ lục tồi tệ Ngoại hạng Anh, Son Heung Min cạn lời","description":"Tottenham lập kỷ lục tồi tệ chưa từng có ở Ngoại hạng Anh sau khi để thua ngược West Ham 1-2 ngay trên sân nhà.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tottenham-lap-ky-luc-toi-te-ngoai-hang-anh-son-heung-min-can-loi-2224451.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/tottenham-lap-ky-luc-toi-te-ngoai-hang-anh-son-heung-min-can-loi-230.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T09:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224415","title":"Jon Rahm tạo địa chấn gia nhập LIV Golf, nhận 500 triệu euro","description":"Cơn động đất vừa diễn ra, khi Jon Rahm gia nhập LIV Golf của Saudi Arabia với hợp đồng kỷ lục có thể lên tới 500 triệu euro.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/jon-rahm-tao-dia-chan-gia-nhap-liv-golf-nhan-500-trieu-euro-2224415.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/jon-rahm-tao-dia-chan-gia-nhap-liv-golf-nhan-500-trieu-euro-143.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:43:38","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224129","title":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/12/2023","description":"Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 8/12/2023 - Cung cấp lịch thi đấu bóng đá trong nước và các giải đấu quốc tế hấp dẫn đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-8-12-2023-2224129.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-8122023-677.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:10:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224410","title":"Cầu thủ Newcastle giận dữ đòi 'xử' Jordan Pickford","description":"Bức xúc vì màn ăn mừng khiêu khích của Jordan Pickford, nhiều cầu thủ Newcastle muốn \"dạy cho thủ thành Everton một bài học\" khi kết thúc trận cầu trên sân Goodison Park.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cau-thu-newcastle-gian-du-doi-xu-jordan-pickford-2224410.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/cau-thu-newcastle-gian-du-doi-xu-jordan-pickford-103.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T07:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224408","title":"MU thanh trừng mạnh tay, 3 ngôi sao bị rao bán","description":"Man United đang lên kế hoạch thanh lý Casemiro, Jadon Sancho và Raphael Varane.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/man-united-thanh-trung-manh-tay-3-ngoi-sao-bi-rao-ban-2224408.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/man-united-thanh-trung-manh-tay-3-ngoi-sao-bi-rao-ban-97.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:34:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224296","title":"HAGL: Phía trước là cầu vồng hay miệng vực?","description":"HAGL tiếp tục khởi đầu bết bát tại V-League, nếu không cải thiện tình hình, đội bóng phố Núi có thể sẽ chứng kiến một cuộc đại phẫu lớn nhất trong vài năm trở lại đây.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hagl-phia-truoc-la-cau-vong-hay-mieng-vuc-2224296.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/hagl-phia-truoc-la-cau-vong-hay-mieng-vuc-1351.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:03:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224290","title":"Nhận định HAGL vs Thể Công - Viettel: Quân bầu Đức khát thắng","description":"Tiếp Thể Công-Viettel trên sân nhà Pleiku lúc 17h ngày 8/12, HAGL rất quyết tâm có chiến thắng đầu tiên ở V-League 2023/24.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nhan-dinh-bong-da-hagl-vs-the-cong-viettel-17h-ngay-8-12-2224290.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nhan-dinh-hagl-dau-the-cong-viettel-quan-bau-duc-khat-thang-1347.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T06:03:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224406","title":"West Ham lội ngược dòng đánh bại Tottenham","description":"Kết quả bóng đá - Bùng nổ ở hiệp hai với các bàn thắng của Bowen và Ward-Prowse, West Ham xuất sắc hạ chủ nhà Tottenham với tỷ số 2-1.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-tottenham-1-2-west-ham-vong-15-ngoai-hang-anh-2224406.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/west-ham-loi-nguoc-dong-danh-bai-tottenham-63.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224144","title":"Kết quả bóng đá hôm nay 8/12/2023: Tottenham thua ngược, Newcastle thảm bại","description":"Kết quả bóng đá hôm nay 8/12/2023, với các trận đấu trong nước và các giải tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á đêm nay, rạng sáng mai.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-hom-nay-8-12-2023-2224144.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/ket-qua-bong-da-hom-nay-8122023-tottenham-thua-nguoc-newcastle-tham-bai-95.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T05:02:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224405","title":"Newcastle bất ngờ thua thảm trước Everton","description":"Kết quả bóng đá - Những sai lầm liên tiếp của đội trưởng Trippier khiến Newcastle nhận thất bại nặng nề 0-3 trên sân của Everton.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ket-qua-bong-da-everton-3-0-newcastle-vong-15-ngoai-hang-anh-2224405.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/8/newcastle-bat-ngo-thua-tham-truoc-everton-33.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-08T04:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224299","title":"Nam Định giành hat-trick giải thưởng tháng 10","description":"Với màn trình diễn ấn tượng tại V-League 2023/24, CLB Nam Định nhận 3 giải thưởng trong tháng 10.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nam-dinh-gianh-hat-trick-giai-thuong-thang-10-2224299.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/nam-dinh-gianh-hat-trick-giai-thuong-thang-10-1270.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T19:49:01","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224276","title":"MU được đề nghị đổi Jadon Sancho lấy ngôi sao 60 triệu bảng","description":"MU có thể chấm dứt ồn ào Erik ten Hag và Jadon Sancho khi Dortmund được cho sẵn sàng đổi chân sút Donyell Malen để đưa cầu thủ người Anh trở lại Bundesliga.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-duoc-de-nghi-doi-jadon-sancho-lay-ngoi-sao-60-trieu-bang-2224276.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/mu-duoc-de-nghi-doi-jadon-sancho-lay-ngoi-sao-60-trieu-bang-1159.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T18:15:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224268","title":"Varane bị loại khỏi đội hình MU, Evra thắc mắc lý do","description":"Cựu hậu vệ Patrice Evra khẳng định, có điều gì đó không ổn liên quan đến Raphael Varane, khiến HLV Ten Hag liên tiếp loại anh khỏi đội hình xuất phát MU.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mu-patrice-evra-thac-mac-ly-do-varane-bi-loai-khoi-doi-hinh-2224268.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/patrice-evra-thac-mac-ly-do-varane-bi-loai-khoi-doi-hinh-mu-1077.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:45:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2224174","title":"V-League không phải màu hồng với HLV Gong Oh Kyun","description":"CAHN nhận trận thua toàn diện trước Hải Phòng ở vòng 4 Night Wolf V-League 2023/24, và đây là cảnh báo rất có giá trị với tham vọng của HLV Gong Oh Kyun.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/v-league-khong-phai-mau-hong-voi-hlv-gong-oh-kyun-2224174.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/v-league-khong-phai-mau-hong-voi-hlv-gong-oh-kyun-1062.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T17:39:01","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2224248","title":"Liverpool mất trụ cột hết mùa vì chấn thương nặng","description":"Trung vệ Joel Matip mới bị đứt dây chằng đầu gối, còn Mac Allister cũng dính chấn thương không thể đá trọn vẹn trận Sheffield Utd vs Liverpool.","displayType":1,"category":{"name":"Thể thao","detailUrl":"/the-thao","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/the-thao","relatedIds":["00001O","00001I","00006Y","000072","00006T","00001S"],"subIds":["000009","00001O","00001I","00006T","00001S","00006Y","00006U"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/liverpool-mat-tru-cot-het-mua-vi-chan-thuong-nang-2224248.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/liverpool-mat-tru-cot-het-mua-vi-chan-thuong-nang-966.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-07T16:40:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

