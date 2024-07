VKSND TPHCM hôm qua tiếp tục công bố cáo trạng đối với 254 bị cáo liên quan đến sai phạm tại Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Nội dung cáo trạng nêu rõ, việc nhận hối lộ xảy ra tại Cục và các trung tâm đăng kiểm trên cả nước đã diễn ra trong suốt thời gian dài dưới sự hậu thuẫn của 2 cựu Cục trưởng là Trần Kỳ Hình và Đặng Việt Hà.

Sự việc chỉ được phanh phui khi cơ quan điều tra phát hiện ra những tiêu cực xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm 62-03D (viết tắt là Trung tâm 62-03D, ở xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An), do bị cáo Trần Lập Nghĩa làm giám đốc.

Bị cáo Trần Lập Nghĩa. Ảnh: PLO

Theo đó, vào các ngày 26 và 28/10/2022, tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TPHCM phát hiện 2 ô tô có dấu hiệu cơi nới thành, thùng xe nên dừng phương tiện để kiểm tra.

Kết quả cho thấy, số đo kích thước thành, thùng xe trùng khớp với số đo trong Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện xe cơ giới đường bộ (Giấy chứng nhận kiểm định). Tuy nhiên, kích thước này lại sai lệch so với số đo theo thông số kỹ thuật của xe trên cơ sở dữ liệu Cục Đăng kiểm Việt Nam. Do đó, kết quả này được chuyển đến cơ quan điều tra để xác minh, làm rõ.

Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định, một trong 2 chiếc xe này là của bà Nguyễn Ngọc Dung. Bà Dung khai mới mua xe của Nguyễn Thành Trung. Làm việc với cơ quan điều tra, Trung khai nhận đã chi tiền hối lộ cho Trung tâm 62-03D để được làm Giấy chứng nhận kiểm định theo kích thước thành, thùng xe đúng với thông số đã được cơi nới.

Ngày 23/11/2022, cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp Trung tâm 62-03D, thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến sai phạm tại đây.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo điều tra, năm 2016, Trần Lập Nghĩa thành lập Công ty cổ phần đầu tư M.O. Đến tháng 10/2018, công ty đăng ký hoạt động Chi nhánh Trung tâm 62-03D.

Để được thành lập trung tâm, Trần Lập Nghĩa đã gặp trực tiếp cựu Cục trưởng Trần Kỳ Hình tại Cục Đăng kiểm Việt Nam, đưa 20 triệu đồng để xin chủ trương. Ông Hình nhận tiền và đồng ý chủ trương, cấp mã số Trung tâm 62-03D để Nghĩa lắp đặt thiết bị, làm các thủ tục tiếp theo.

Tháng 5/2019, Trung tâm 62-03D bắt đầu đi vào hoạt động.

Theo quy định, tối thiểu một dây chuyền kiểm định phải có 3 đăng kiểm viên nên Nghĩa lần lượt đưa tên các đăng kiểm viên Lê Vân Quốc, Tăng Phương Đông, Hồ Văn Cường vào sổ phân công nhiệm vụ hằng ngày cho đủ số lượng. Cả 3 người này đều không làm việc tại trung tâm

Đầu năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến thu nhập của trung tâm nên Nghĩa chỉ đạo Huỳnh Thái Bảo (Phó giám đốc) nhận hối lộ của các chủ xe để bỏ qua lỗi sai phạm trong quá trình kiểm định.

Tính đến tháng 10/2022, Trung tâm 62-03D đã cấp Giấy chứng nhận cho 35.253 phương tiện sai quy định, thu lợi hơn 9,843 tỷ đồng.

Để được bỏ qua các lỗi vi phạm, Nghĩa phải chung chi cho Trần Kỳ Hình 100 triệu đồng và Đặng Việt Hà (cựu Cục trưởng Đăng kiểm, thời gian từ tháng 8/2021 đến tháng 12/2022) 460 triệu đồng.

Từ sai phạm của Trung tâm 62-03D, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM xác định hành vi phạm tội có tổ chức xuyên suốt từ Cục Đăng kiểm Việt Nam đến các trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới, chi cục Đăng kiểm phương tiện thủy nội địa tại TPHCM và các địa phương trên cả nước.

Trong đó, ông Hình và ông Hà được xác định đóng vai trò chủ chốt xuyên suốt trong vụ án.