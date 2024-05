Hãng tin CNN dẫn thông cáo của sân bay Dublin cho biết, 6 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay mang số hiệu QR017 của Qatar Airways đã bị thương trong sự cố. 8 người trong số đó đã được đưa đến bệnh viện sau khi giám định vết thương.

Máy bay chở khách của hãng hàng không Qatar Airways. Ảnh: Daily Mail

Thông cáo cho biết thêm, máy bay chở khách nói trên đã gặp nhiễu động khi bay qua Thổ Nhĩ Kỳ. Một số nhân chứng kể, sự cố xảy ra vào thời điểm phục vụ bữa ăn nhẹ cũng như đồ uống cho hành khách trên máy bay và chỉ kéo dài chưa đến 20 giây.

Theo giới chức sân bay Dublin, họ đang hỗ trợ phi hành đoàn cũng như các hành khách trên chuyến bay gặp sự cố. Mọi hoạt động tại sân bay vẫn diễn ra bình thường.

Trong một tuyên bố gửi báo chí sau đó, Qatar Airways nói, chuyến bay QR107 đã hạ cánh an toàn ở Dublin, nhưng “một số ít hành khách và thành viên phi hành đoàn bị thương nhẹ và đang được chăm sóc y tế”. Hãng hàng không có trụ sở ở Doha nhấn mạnh: “Vấn đề đang được điều tra nội bộ. Sự an toàn và an ninh của hành khách và phi hành đoàn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”.

Sự cố trên xảy ra 5 ngày sau khi một chuyến bay của hãng hàng không Singapore Airlines khởi hành từ London (Anh) đến Singapore đi vào vùng nhiễu động mạnh và buộc phải hạ cánh khẩn cấp tại Bangkok, Thái Lan. Vụ việc khiến một hành khách thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Một nghiên cứu năm 2021 của Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia Mỹ chỉ ra rằng, các vụ tai nạn hàng không liên quan đến nhiễu động không khí là loại tai nạn phổ biến hơn cả. Hàng năm, có khoảng 65.000 máy bay gặp phải tình trạng nhiễu động mức vừa phải tại xứ sở cờ hoa và khoảng 5.500 chiếc gặp tình trạng nhiễu loạn nghiêm trọng.

Theo dữ liệu của nhà chức trách Mỹ, từ năm 2009 - 2018, số vụ máy bay gặp nhiễu động chiếm hơn 33% tổng số vụ tai nạn mà các hãng hàng không báo cáo. Phần lớn các vụ máy bay gặp nhiễu động có người bị thương, song không gây thiệt hại lớn đối với máy bay.