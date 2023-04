Ảnh: AP

Ảnh: AP

Theo New York Post, máy bay trên cất cánh lần đầu vào năm 1991 do các hãng hàng không Sterling Airways ở Đan Mạch và TAESA Airlines ở Mexico vận hành. Trước khi chiếc Boeing 757 được bán cho ông Trump, nó từng được Paul Allen - người đồng sáng lập Microsoft, sử dụng.

Ông Trump đã mua chiếc máy bay này với giá 100 triệu USD và nó đã trở thành biểu tượng cho tất cả các cuộc vận động tranh cử trên khắp nước Mỹ của ông vào năm 2016. Công chúng thường thấy ông Donald Trump đọc diễn văn trên bục và chiếc máy bay được dùng làm phông nền.

Trong nhiệm kỳ tổng thống, khi ông Trump bắt buộc phải bay bằng chiếc Air Force One (Không lực Một) để đảm bảo an toàn thì chiếc máy bay yêu thích của ông do các thành viên khác trong gia đình sử dụng từ năm 2017 đến 2019.

Sau năm 2019, máy bay không hoạt động trong hai năm, nó đỗ tại sân bay quốc tế Stewart ở New York trước khi bay đến Louisiana vào tháng 11/2021 để tân trang. Tháng 5/2021, ông Trump thông báo chiếc "Trump Force One" sẽ được sửa chữa và nâng cấp hoàn toàn để sử dụng trong các cuộc vận động tranh cử sắp tới. Theo tiết lộ, máy bay được sơn mới, bảo trì, bọc và thêm phần hoàn thiện hiện đại hơn.

Công ty tân trang máy bay Landlocked Aviation đảm nhận dự án. Chủ tịch công ty Tyson Grenzebach từng tiết lộ rằng, công việc này cần 40 người và mất khoảng một tháng để hoàn thành. Phần thân của máy bay được sơn màu xanh hải quân tươi mát với hình ảnh lá cờ Mỹ đặt ở đuôi. Tên Trump được sơn màu vàng ở phía trước máy bay.

Ông Trump có ý định khoe chiếc máy bay hào nhoáng trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2024. Tuy nhiên, cuối cùng ông quyết định coi chuyến đi đến New York để hầu tòa thành cơ hội để tiết lộ chiếc máy bay mới.

Một số hình ảnh hiếm bên trong chiếc "Trump Force One":

