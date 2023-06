Thông tin tới VietNamNet, anh Nguyễn Đức Thành, đại diện chủ xe Mercedes S400 đời 2016 bị vỡ kính cửa sổ trời khi chạy trên cao tốc cho biết, sau nhiều lần khiếu nại, làm việc với Bảo hiểm BSH Tràng An để yêu cầu công ty bồi thường 100% tổng thiệt hại thì đến nay mong muốn của chủ xe đã được đáp ứng.

Chiếc xe Mercedes-Benz S400 đời 2016 bị vỡ kính đã được bảo hiểm đồng ý bồi thường 100% tổng thiệt hại. Ảnh: NVCC.

Anh Thành cho biết: "Ngày 5/6 do tình huống bất ngờ xảy ra trên cao tốc, chưa rõ nguyên nhân nổ kính, tôi có báo xe tự bị nổ kính nóc. Nhưng sau khi làm việc trực tiếp với bộ phận thẩm định của bảo hiểm BSH, tôi có khai lại là do bị đá bắn vào gây nổ kính. Vì theo phân tích, kính không thể tự nổ, vỡ mà chắc chắn phải do vật thể lạ tác động nên mới thủng một lỗ. Ban đầu phía bảo hiểm cho rằng lời khai của tôi không đồng nhất nên từ chối bồi thường. Tuy nhiên, đến nay, sự việc đã được giải quyết ổn thỏa".

Theo đó, ngày 16/6, anh Thành cùng công ty bảo hiểm đã làm việc trực tiếp với nhau và đi đến kết luận cuối cùng thông qua biên bản làm việc.

BSH đã xem xét hồ sơ khai báo khiếu nại vụ vỡ kính nóc xe Mercedes S400 và đồng ý giải quyết quyền lợi của khách hàng theo phạm vi bảo hiểm -toàn bộ 100% (sau khi đã trừ đi mức miễn thường/khấu trừ theo hợp đồng bảo hiểm đã ký kết) giá trị tổn thất vụ vỡ kính nóc của xe.

Thời gian giải quyết trước ngày 21/6/2023, BSH sẽ ra phương án sửa chữa, bồi thường gửi tới chủ xe.

Như VietNamNet đưa tin trước đó, vụ việc Mercedes S400 đời 2016 bị rạn vỡ kính đang di chuyển trên cao tốc. Ước tính thiệt hại của chiếc xe sang vào khoảng 70 triệu đồng. Sau sự cố, Phụ trách bộ phận giám định bồi thường của công ty bảo hiểm có đến thẩm định trực tiếp để làm thủ tục duyệt bồi thường.

Tuy nhiên, chủ xe bày tỏ bức xúc khi phía bảo hiểm BSH Tràng An thông báo không đồng ý chi trả bảo hiểm với lý do "Kính xe sử dụng bị khấu hao, chất lượng kính kém, không chịu được va đập”.

