Ngày 31/8, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra những nhận định về diễn biến thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày (từ 31/8-3/9).

Theo đó, giai đoạn này, thời tiết các tỉnh thành trên cả nước có nhiều hình thế tác động.

Cụ thể, ở các tỉnh miền Bắc, ngày 31/8, có đợt mưa rào và giông, sau đó, mưa giông có xu hướng giảm dần. Từ 1-3/9, thời tiết Bắc Bộ ít mưa, trời nắng ráo, nhưng có tình trạng oi bức về trưa và chiều.

Thời tiết miền Bắc nắng mạnh trở lại ngay sau khi dứt mưa. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Khu vực Trung Bộ, thời tiết có khác biệt giữa phía Bắc và phía Nam đèo Hải Vân. Phía Bắc đèo, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, thời tiết chủ yếu tạnh ráo, có mưa giông vài nơi vào chiều và tối, trong ngày cũng có tình trạng oi bức và nóng cục bộ.

Trong khi đó, khu vực phía Nam đèo, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khoảng thời gian sáng đến chiều tạnh ráo, từ chiều đến tối có mưa rào và giông.

Riêng khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ông Hưởng cho biết, trong giai đoạn nghỉ lễ 4 ngày đều có mưa giông vào chiều và tối với cường độ mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên từ 28-31 độ; Nam Bộ từ 30-33 độ.

Ông Hưởng cảnh báo, hình thái thời tiết xấu tập trung ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Cụ thể, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ cần lưu ý tới hiện tượng lũ quét và trượt lở đất; khu vực Nam Bộ cần cảnh giác với tình trạng ngập úng đô thị.

Tiếp đó, Trưởng phòng dự báo thời tiết cũng cho biết, sau kỳ nghỉ lễ là dịp khai giảng, từ 4-5/9, thời tiết chưa có biến động nhiều.

Theo đó, khu vực Bắc Bộ vẫn là tình trạng tạnh ráo và oi bức về trưa và chiều. Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa giông có xu hướng gia tăng, mở rộng hơn đến khu vực Trung Trung Bộ, tức là từ Quảng Bình đến Bình Thuận có mưa giông vào chiều và tối. Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì tình trạng mưa rào và giông nhiều nơi trong khoảng thời gian chiều và tối.

Nhận định tình hình khí tượng trên phạm vi cả nước 7 ngày tới (từ 31/8-6/9):

Khu vực Bắc Bộ

Từ 31/8-2/9: ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác.

Từ 3-6/9: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực Trung Bộ

Bắc Trung Bộ: từ 31/8-6/9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Trung Trung Bộ: 31/8, trời nắng nóng; sau có mưa rào và giông vài nơi; từ chiều tối 2/9 có mưa rào và giông rải rác.

Nam Trung Bộ: từ 31/8-6/9, ngày có mưa rào và giông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Từ 31/8-6/9: chiều và đêm có mưa rào và giông, riêng từ đêm 31/8-2/9, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa to rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ 31/8-2/9: ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác.

Từ 3-6/9: ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Ngoài ra, nhận định hải văn, giai đoạn này, khu vực Vịnh Bắc Bộ đến Quảng Ngãi độ cao sóng phổ biến dưới 2m. Khu vực biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm quần đảo Trường Sa) độ cao sóng dao động 2-4m, biển động; khu vực biển từ Cà Mau - Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, sóng có xu hướng tăng dần từ ngày 3/9, độ cao sóng dao động 1-2,5m, biển động nhẹ.

Theo các chuyên gia, giai đoạn nay ít khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới.