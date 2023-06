Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (21/6), rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc, hội tụ gió trên mực 1.500m duy trì trên khu vực Bắc Bộ.

Từ chiều tối nay và ngày mai, ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 60mm. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ, chiều và tối mai (22/6), có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Nhận định về đợt mưa này, ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, giai đoạn từ chiều tối và đêm 23-25/6, ở Bắc Bộ khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Từ nay đến cuối tháng 6, miền Bắc có mưa giông nhiều. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Từ 27-29/6, mưa vẫn xuất hiện vào chiều tối và đêm ở khu vực này, nhưng có xu hướng giảm dần, chỉ còn mưa rào và giông rải rác.

Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Liên quan đến đợt nắng nóng kéo dài nhiều ngày nay ở Bắc và Trung Bộ, trong ngày mai (22/6), Bắc Bộ còn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ, có nơi trên 37 độ. Từ 23/6, khi nhưng cơn mưa lớn xuất hiện, nắng nóng giảm dần, mức nhiệt hạ từ 3-5 độ.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp diễn nắng nóng có nơi đến đặc biệt gay gắt. Ngày 22-23/6, nhiệt độ cao nhất 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-60%.

Từ 24/6, nắng nóng ở đây cũng có xu hướng giảm dần. Từ 25-30/6, chiều tối và đêm, khu vực này có mưa rào và giông rải rác; riêng Thanh Hóa và Nghệ An từ đêm 23-27/6, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trước đó, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ nửa cuối tháng 6, lượng mưa khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-20%. Các nơi khác lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 10-30%. Riêng khu vực từ Quảng Nam đến Khánh Hòa và một số nơi thuộc miền Tây Nam Bộ thấp hơn từ 30-40%.

Các chuyên gia nhận định, mưa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có xu hướng tập trung vào giữa và cuối tháng 6, trong đó Bắc Bộ khả năng xuất hiện 3 đợt mưa diện rộng. Với diễn biến này, tình trạng hạn hán ở khu vực Bắc Bộ cũng như các hồ thủy điện ở miền Bắc từ sau 15/6 có thể được cải thiện.