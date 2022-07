Miền Bắc và miền Trung sắp đón đợt nắng nóng diện rộng

Đêm qua và sáng sớm nay (13/7), ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình, đồng bằng, ven biển Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/7 đến 7h ngày 13/7, một số nơi trên 40mm như Chương Mỹ (Hà Nội) 47.4mm, Ba Sao (Hà Nam) 44.2mm, Quỳnh Bá (Nghệ An) 52.2mm, Ngân Thủy (Quảng Bình) 46.0, Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) 90.3mm…

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/7 đến 07h ngày 13/7, một số nơi trên 90mm như Rạch Gòi (Hậu Giang) 157.4mm, Vĩnh Hòa Hưng Nam (Kiên Giang) 127.0mm, Trường Xuân A (Cần Thơ) 122.2mm, Huỳnh Hữu Nghĩa (Sóc Trăng) 107.4mm, Trà Cú (Trà Vinh) 91.2mm…

Ngày và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 90mm. Từ ngày 14/7, mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần. Phía Nam Sơn La, Hòa Bình, khu vực đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 70mm. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Theo Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia, từ khoảng ngày 16-19/7, vùng áp thấp phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng dần về phía Đông.

Bắc Bộ từ đêm 14-15/7 và 20-22/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Từ ngày 16-19/7 có nắng nóng.

Trang Accuweather đưa ra dự báo từ thứ 7 tuần này, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chạm đến ngưỡng nắng nóng 35 độ C và sẽ tăng mỗi ngày một độ lên 36 độ C (17/7), 37 độ C (18/7), 36 độ C (19/7). Nhiệt độ thấp nhất cũng luôn trong khoảng 27-28 độ C. Dự báo xa đến khoảng giữa tuần sau nắng nóng mới có xu hướng giảm.

Trung Bộ từ đêm 14-15/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ ngày 16-20/7 khu vực này có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; riêng ngày 16/7 và ngày 20/7 có nắng nóng cục bộ.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết như những ngày qua, từ đêm 14-16/7 và 20-22/7 chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.