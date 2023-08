Đánh giá về tình hình cung ứng điện năm 2024-2025 tại Hội nghị Tiết kiệm điện mùa nắng nóng, do Văn phòng Ban chỉ đạo tiết kiệm năng lượng (Bộ Công Thương) và Cục Điều tiết điện lực tổ chức ngày 18/8 tại Hà Nội, ông Trần Viết Nguyên, Phó trưởng Ban Kinh doanh Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết: Nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao, dự báo tăng bình quân 9%/năm, tương ứng công suất tăng 4.000-4.500 MW/năm.

Trong khi đó, nguồn điện dự kiến đưa vào vận hành năm 2024 là 1.950MW và năm 2025 là 3.770MW, tập trung chủ yếu tại khu vực miền Trung và miền Nam.

Công suất dự phòng của hệ thống điện miền Bắc thấp, còn nhu cầu điện cho miền Bắc tăng trưởng tới 10%/năm. Do vậy, miền Bắc có khả năng đối diện thiếu công suất đỉnh ở một số thời điểm nắng nóng tháng 6-7/2024 (thiếu từ 420-1.770MW).

Cung ứng điện cho miền Bắc hè 2024-2025 vẫn rất căng.

Hè năm nay, hệ thống điện miền Bắc đã xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung và phải thực hiện tiết giảm phụ tải ở một số địa phương để đảm bảo an toàn hệ thống điện.

Hệ thống điện miền Nam cũng thiếu hụt công suất đỉnh tại một số giờ cao điểm, hệ thống phải huy động các nguồn nhiệt điện chạy dầu để đáp ứng nhu cầu phụ tải đỉnh.

Ông Võ Quang Lâm, Phó Tổng giám đốc EVN, đánh giá: Nhu cầu điện hàng năm tăng trưởng cao, nhu cầu tiêu thụ điện (điện thương phẩm) giai đoạn 2016-2022 tăng trưởng bình quân 7,72%/năm. Trong đó, trong 4 năm 2016-2019 mức tăng trưởng lên tới 9,6%/năm.

Sản lượng điện thương phẩm bình quân trên một người dân năm 2022 ước đạt 2.425 kWh/người, tăng 1,55 lần so với năm 2015 (1.566 kWh/người). Nhu cầu sử dụng điện toàn quốc tăng cao đột biến (ngày 19/5/2023 đạt kỷ lục mới 918,5 triệu kWh, tăng 12,34% so với cùng kỳ). Công suất tiêu thụ cực đại ngày 19/5 lên tới 43.300MW (tăng 9,12% so với cùng kỳ).

"Việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những chính sách quan trọng hàng đầu đã được Đảng và Nhà nước chỉ đạo, đặc biệt trong bối cảnh giá nguyên nhiên liệu trên thế giới đều tăng cao như hiện nay", ông Võ Quang Lâm chia sẻ.

Theo EVN, tháng 5 và 6/2023, mỗi tháng cả nước tiết kiệm được khoảng 220 triệu kWh (tương ứng khoảng 1% tổng nhu cầu). 4 nhóm ngành tập trung tiết kiệm gồm: hành chính sự nghiệp, chiếu sáng công cộng, chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời và cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.

Giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo, cả nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ, giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống điện xuống dưới 6% trong giai đoạn tới năm 2025.