Hiện trường sau một cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Ảnh: Reuters

Theo Reuters và CNN, Israel trong tuần này cho biết đang lên kế hoạch rút bớt quân, ít nhất là từ phía bắc Gaza sau nhiều tuần chịu sức ép của Mỹ về việc giảm quy mô hoạt động và chuyển sang chiến dịch mà Washington gọi là có mục tiêu hơn.

Tuy nhiên, các cuộc giao tranh dường như vẫn khốc liệt hơn bao giờ hết ở khu vực miền nam và miền trung Gaza, nơi lực lượng Israel đã mở các cuộc tấn công trên bộ vào tháng trước.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã hủy một sứ mệnh viện trợ y tế đã lên kế hoạch tới Gaza do lo ngại về an ninh. Đây là lần hủy bỏ thứ 6 trong vòng 2 tuần.

Trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua (10/1) tại Tel Aviv, thành viên nội các chiến tranh của Israel Benny Gantz nói: "Hamas không còn nắm quyền kiểm soát phần lớn Dải Gaza". Ông này cũng nhắc tới tầm quan trọng của việc giải thoát các con tin bị Hamas bắt giữ ngày 7/10/2023 và nói vấn đề này là ưu tiên hàng đầu trong mọi quyết định chiến đấu.

Trong một dấu hiệu cho thấy cuộc xung đột kéo dài 3 tháng giữa Israel và Hamas đang lan rộng, các tàu chiến của Anh và Mỹ tại Biển Đỏ đã đẩy lùi cuộc tấn công lớn nhất của nhóm Houthi tại Yemen. Nhóm Houthi tuyên bố, sẽ tấn công cho tới khi Israel dừng chiến dịch ở Gaza.

Hơn 23.000 người Palestine đã thiệt mạng kể từ khi Israel mở chiến dịch tại Gaza để tiêu diệt nhóm quân Hamas đang điều hành dải đất ven biển này. Hamas tấn công bất ngờ nam Israel vào ngày 7/10/2023 khiến 1.200 người thiệt mạng.