Miền quê yên ả của những đứa trẻ mục đồng

Cuốn sách Nghé ọ Hai Xoáy của tác giả Phạm Anh Xuân vừa được Tân Việt Books xuất bản là những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng không kém phần lôi cuốn và hấp dẫn về những đứa trẻ làng quê. Tác phẩm như một tấm vé đưa chúng ta lên chuyến tàu trở về cội nguồn yêu thương, nơi đồng quê yên ả với những đứa trẻ mục đồng.

Hơn 6 năm cầm bút, tác giả Phạm Xuân Anh đã sáng tác hơn 700 bài thơ dành cho thiếu nhi, trong đó có 4 tập thơ được in là: Ấm êm ngộ nghĩnh, Tuổi thơ trong trẻo, Trồng nụ trồng hoa và Bởi vì yêu thương. Nghé ọ Hai Xoáy là sáng tác thứ 5 và là truyện dài đầu tay mà tác giả Phạm Anh Xuân sáng tác cho thiếu nhi.

Tác giả Phạm Xuân Anh tại buổi ra mắt sách.

"Khi tôi tròn 40 tuổi, tôi bắt đầu viết thơ, viết tưng bừng không cản được, viết như lên đồng, tôi không kịp nghĩ, và dường như những câu thơ đó có sẵn trong túi tự lôi ra viết vậy. Sản lượng thơ của tôi tăng kinh khủng với 728 bài thơ cho trẻ con. Tôi chỉ viết thơ ngắn, ngại viết thơ dài vì có lẽ cũng ít người đọc. Khi mang các bài thơ của tôi tới Nhà xuất bản thì cũng không có nhiều đơn vị mặn mà, họ bảo phải bán được mới in. Rất may, tôi đã in được 4 tập thơ và có những cuốn đã bán hết. Với Nghé ọ Hai Xoáy tôi mất có 4 đêm để hoàn thành. Cuốn sách có chi tiết liên quan tới trò chơi dân gian, bởi tôi được chơi tất thảy các tròn đó. Đó là dữ liệu cuộc sống mà không phải tuổi thơ của ai cũng có được. Và những dữ liệu đó, tôi gom góp vào cuốn sách này", Phạm Xuân Anh chia sẻ tại buổi ra mắt sách.

Nghé ọ Hai Xoáy khai thác đề tài về những đứa trẻ làng quê, sự hòa nhập cùng thiên nhiên và các trò chơi dân gian. Nổi bật trong đám trẻ mục đồng là nhân vật Hùng với ước mơ và khát vọng học tập. Vì mải mê đọc sách mà Hùng để con trâu sắp đến ngày sinh gặp nạn. Trước khi chết, nó đã sinh ra chú nghé có hai xoáy trên đầu.

Qua câu chuyện, độc giả sẽ thấy được tình cảm ấm áp, chân thành của xóm làng mỗi khi có biến cố xảy ra. Làng quê gần gũi, bạn bè thân thương, kí ức ấu thơ và tình yêu thương của cha mẹ sẽ luôn ở bên mỗi người trong hành trang bước vào đời. Đó cũng là động lực tinh thần cho bước khởi đầu của nhân vật Hùng, giúp cậu bé vững chãi trên con đường thực hiện ước mơ.

Giống như tác giả Phạm Anh Xuân, có thể với nhiều độc giả, tuổi thơ là bầu trời rộng lớn, là cây cỏ, sông nước, là nơi có thể thả sức tưởng tượng, nơi có những trò nghịch ngợm mà không phải đứa trẻ nào cũng có. Đó là ký ức sống động, mỗi khi nhớ về là cảm xúc lại dâng lên. Bởi thế, khi đọc cuốn sách nhỏ này, chúng ta chắc chắn sẽ tìm thấy thấy sự đồng cảm.

Trong cuốn sách Nghé ọ Hai Xoáy, tác giả Phạm Anh Xuân đã đi rất sâu vào cuộc sống của vùng quê. Những câu văn miêu tả đậm chất thôn quê ấy chắc chắn sẽ khiến nhiều người ao ước được trở về quê sống giữa khung cảnh yên bình.

Tác giả Phạm Anh Xuân chia sẻ: “Tuổi thơ của tôi là bầu trời rộng lớn, là cây cỏ, sông nước, nơi tôi có thể thả sức tưởng tượng, nơi có những trò nghịch ngợm mà không phải đứa trẻ nào cũng có. Đó là ký ức sống động, mỗi khi nhớ về là cảm xúc lại dâng lên và tôi viết”.

Với cuốn sách này, tác giả muốn nhắn nhủ đến độc giả nhí dù ở thành thị hay nông thôn cũng phải rèn luyện kỹ năng, chăm chỉ học hành để làm chủ cuộc phiêu lưu của chính mình. Còn đối với người trưởng thành, cuốn sách sẽ như một tấm vé quay trở về tuổi thơ yên bình, bởi người lớn đã từng là trẻ con nhưng đôi khi lại quên đi ký ức ấy.

“Tôi hiểu được đôi khi không gian văn hóa làng quê hiện nay bị phá vỡ và đi theo hướng đô thị hóa, nhưng tôi mong với cuốn sách này, mỗi người sẽ cảm nhận được phút bình yên trong tâm hồn để tìm về tuổi thơ của mình”, tác giả Phạm Anh Xuân nói.

Tại buổi giao lưu, nhà văn – nhà thơ Bảo Ngọc chia sẻ điều quan trọng của người viết sách cho thiếu nhi là phải tạo ra được một thế giới mà ở đó, cả người lớn và trẻ con đều muốn hòa mình vào.

Nhà báo Vũ Thu Hương (Báo Thiếu niên tiền phong và Nhi đồng) cho rằng đây là câu chuyện có nội dung lớn, mang nhiều thông điệp giáo dục ý nghĩa với thanh, thiếu nhi và cả người lớn; đồng thời thấm đẫm chất hương đồng cỏ nội của làng quê, được viết nên bằng những tư duy mới mẻ và khá hiện đại.