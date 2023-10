Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (13/10), ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h tối qua đến 8h sáng nay có nơi trên 170mm như: Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 216.6mm, Tân Lâm (Quảng Bình) 201.4mm, Thuận An (Thừa Thiên Huế) 171mm.

Đồng thời, khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có mưa rào và giông, riêng Nam Bộ cục bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa có nơi trên 50mm như: Bắc Đông (Tiền Giang) 106mm, Tân An (Long An) 65.2mm, Vang Quới Đông (Bến Tre) 62.2mm,…

Từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam đang mưa rất to và diễn biến phức tạp. Ảnh minh họa: VNN

Cơ quan khí tượng cho biết, từ sáng nay đến sáng 15/10, thời tiết khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-350mm, có nơi trên 700mm. Riêng Nghệ An và Quảng Ngãi, lượng mưa giảm hơn, với mức 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Ngoài ra, ở khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn duy trì mưa giông, nhất là vào chiều tối, với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Đáng lưu ý, giai đoạn từ 15-16/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn mức 150-300mm, có nơi trên 500mm. Sau ngày 17/10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và có diễn biến phức tạp.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo những ngày tới, trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi khả năng xuất hiện một đợt lũ. Biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông 4-8m, hạ lưu 1-4m.

Trong đợt này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông Cả (Nghệ An), sông La (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2. Trong khi lũ trên các sông suối nhỏ có thể lên báo động 3; hạ lưu sông Cả, sông La dao động ở mức báo động 1.

Mưa lớn và kéo dài liên tục cũng khiến mô hình độ ẩm đất một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 90%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Do đó, người dân cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại khu vực vùng núi, ngập lụt cục bộ vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam.

Lũ trên các sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Bản đồ nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá trên các khu vực. Ảnh: NCHMF

Chuyên gia khuyến cáo người dân ở vùng trũng, thấp cần chủ động kê đồ đạc có giá trị lên cao, chuẩn bị lương thực, nước uống và các đồ thiết yếu đề phòng trường hợp ngập lụt hoặc sơ tán khi cần thiết.

Để hạn chế thiệt hại về tài sản, người dân nên tích trữ thức ăn cho gia súc, gia cầm và tìm chỗ trú cho vật nuôi. Cùng với đó, người dân cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng địa phương về việc sơ tán, di chuyển.

Trước đó, TS. Nguyễn Ngọc Huy (Huy Nguyen), chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cũng nhận định, từ 12-15/10 là cao điểm của đợt mưa này. Sau đó, mưa vẫn duy trì và kéo dài tới 20/10, thậm chí lâu hơn.

TS. Huy khuyến cáo người dân cần có đánh giá, nhận định tình hình để có hành động khẩn trương trong công tác phòng, chống lũ lụt ở cấp độ hộ gia đình và khu dân cư.

Ngày 12/10, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cũng đã ký ban hành Công điện của Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó mưa lũ tại khu vực miền Trung.

Theo đó, Chủ tịch UBND các tỉnh khẩn trương rà soát, sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, không đảm bảo an toàn, nhất là vùng trũng thấp có nhiều khả năng bị chia cắt, cô lập do ngập lụt sâu, các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét, không để xảy ra chết người.

Thủ tướng cũng yêu cầu địa phương có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân...