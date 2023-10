Trong 3 ngày tới (12-14/10), thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều khả năng xảy ra mưa và mưa rào hơn những ngày vừa qua. Trong đó giai đoạn 12-13/10, mưa rào và giông nhiều hơn. Nhiệt độ giảm so với hiện tại. Đến ngày 14/10, trời hửng nắng và tăng nhiệt nhẹ, cao nhất mức 30 độ.

Thời tiết Hà Nội bắt đầu có mưa từ chiều tối 12/10. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Ngoài ra, gió mùa đông bắc suy yếu nhưng vẫn chi phối thời tiết khu vực Bắc và Trung Trung Bộ nên các tỉnh, thành phố từ Nghệ An tới Quảng Nam có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa trong những ngày này có nơi trên 500mm.

Riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, từ chiều nay bắt đầu có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 13h chiều nay đến 19h chiều mai là 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (12-14/10):