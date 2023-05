Mini đã ban hành lệnh triệu hồi đối với các mẫu Clubman sản xuất từ 2008-2014 và Cooper Hardtop sản xuất từ 2007-2013, bao gồm các biến thể Cooper S và John Cooper Works vì nguy cơ cháy nổ do đoản mạch hệ thống mô đun điều khiển điện (Footwell Control Module - FCM).

Hệ thống FCM trên các mẫu Mini Cooper Hardtop và Clubman đảm nhận nhiệm vụ điều khiển các chức năng chiếu sáng, cửa sổ điện và nhiều cảm biến trên xe.

Nguyên nhân được hãng xe Anh Quốc lý giải là do cửa sổ trời của các mẫu xe nói trên khi tiếp xúc với môi trường nhiệt độ thấp dễ bị đóng băng. Việc đóng băng/tan băng có thể làm hỏng đường ống thoát nước ở cột A.

Điều này khiến nước kèm theo muối (thường được đơn vị quản lý đường sử dụng làm tan băng vào mùa đông) chảy vào trong xe khiến hệ thống FCM bị ô xi hoá, gây nguy cơ đoản mạch rất cao. Tệ hơn, việc đoản mạnh này có thể gây ra cháy nổ xe.

Hãng Mini tại khu vực Bắc Mỹ dự kiến sẽ triệu hồi khoảng 98.000 chiếc Cooper và Clubman bắt đầu từ tháng sau và khắc phục miễn phí bằng cách thay thế FCM đã bị ăn mòn trên xe, đồng thời căn chỉnh lại các gioăng và hệ thống thoát nước cửa sổ trời.

Trước đó, Mini đã ghi nhận 6 vụ việc liên quan đến các dòng xe phải triệu hồi bị đoản mạch từ tháng 9/2019 đến tháng 10/2022. Tất cả các xe trên đều có cửa sổ trời. Tuy nhiên, chưa có trường hợp cháy xe hoặc thương vong về người nào được ghi nhận.

Việc triệu hồi ảnh hưởng đến khu vực vành đai "Salt-Belt" ở Mỹ, đó là: Connecticut, Delaware, Illinois, Indiana, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Missouri, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Tây Virginia, Washington D.C. và Wisconsin. Ngoài ra, những khách hàng của Mini ở Alaska, Colorado, Kansas, Nebraska, Dakotas và Utah cũng bị ảnh hưởng.

