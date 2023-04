Sau khi bị khóa liên lạc 1 chiều, khách hàng có thể tiếp tục thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao trên App, trên website hoặc đến các cửa hàng giao dịch của các nhà mạng để được hỗ trợ chuẩn hóa thông tin thuê bao. Ảnh Phạm Hải.

Ông Nguyễn Phong Nhã, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông cho hay, chỉ trong ngày 3/4 đã có khoảng 45.000 thuê bao đi đăng ký chuẩn hóa thông tin cá nhân. Như vậy, trong 3 ngày (1-3/4), đã có 160.000 thuê bao bị khóa đi chuẩn hóa lại thông tin cá nhân, chiếm 9,6% số SIM bị khóa. Những thuê bao bị khóa 1 chiều, đề nghị người sử dụng chủ động nhắn tin tới số 1414 với cú pháp TTTB để biết thông tin thuê bao của mình đúng hay chưa, từ đó chủ động cập nhật hoặc gọi đến số điện thoại chăm sóc khách hàng của nhà mạng để được hỗ trợ.

Theo báo cáo của các nhà mạng, trong tập hơn 3,84 triệu SIM thuê bao mà doanh nghiệp xác định phải chuẩn hóa do sai thông tin so với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đã có 2,17 triệu SIM được chuẩn hóa thông tin cá nhân và đã có 1,67 triệu SIM bị khóa 1 chiều do chưa chuẩn hóa thông tin cá nhân theo quy định tính đến hết ngày 31/3. Như vậy tính đến thời điểm này, vẫn còn 1,51 triệu SIM bị khóa do chưa đăng ký lại thông tin cá nhân.

Sau khi bị khóa liên lạc 1 chiều, khách hàng có thể tiếp tục thực hiện chuẩn hóa thông tin thuê bao trên App và trên website hoặc đến các cửa hàng giao dịch của các nhà mạng để được hỗ trợ chuẩn hóa thông tin. Nếu thuê bao không thực hiện chuẩn hoá thông tin sẽ tiếp tục bị khóa 2 chiều trong 15 ngày tiếp theo, và sẽ bị thu hồi số sau 30 ngày kể từ thời điểm bị khóa 2 chiều.

Trước đó, Cục Viễn thông cho biết, sẽ phối hợp với các Sở TT&TT tổ chức giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện của doanh nghiệp. Đặc biệt, với việc phát triển thuê bao mới, sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ TT&TT xử lý nghiêm, bao gồm đề nghị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới đối với các doanh nghiệp vi phạm, nhất là những hành vi cung cấp dịch vụ cho thuê bao phát triển mới có thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác, bán và lưu thông trên thị trường SIM thuê bao đã được nhập sẵn thông tin, kích hoạt sẵn dịch vụ di động cho SIM.

Nguồn tin của VietNamNet cho hay, Bộ TT&TT đang xem xét đến hình thức xử lý quyết liệt là đình chỉ phát triển thuê bao mới từ 3 - 6 tháng, nếu phát hiện các doanh nghiệp viễn thông mắc sai phạm quy định về quản lý thuê bao di động. Đây là lần đầu tiên Bộ TT&TT đưa ra phương án xử lý mạnh tay với nhà mạng.