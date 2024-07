Đài RT dẫn thông cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các vụ tấn công diễn ra từ ngày 29/6 – 5/7 có sự tham gia của cả “những vũ khí có độ chính xác cao” và máy bay không người lái (UAV).

Hệ thống tên lửa Buk-M1 của Nga. Ảnh: Sputnik

Theo nhà chức trách Nga, mục tiêu tập kích là các sân bay, cơ sở hạ tầng năng lượng phục vụ tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine cũng như các địa điểm cất giữ và phóng tên lửa của Kiev. Binh lính Moscow cũng khẳng định đã dùng tên lửa và UAV loại bỏ thành công các kho chứa nhiên liệu, nhà máy lắp ráp UAV và xuồng không người lái của đối phương.

Cùng thời gian, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 2 máy bay chiến đấu MiG-29 và một tiêm kích Su-27 của Không quân Ukraine, 5 tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, 14 tên lửa hành trình Storm Shadow do Anh tài trợ, 42 tên lửa cho hệ thống HIMARS do Mỹ chế tạo và các hệ thống Vampire do Séc sản xuất, cũng như 451 máy UAV các loại.

Kiev bắn hạ 9 tên lửa Nga

Không quân Ukraine cho biết đã bắn hạ 4 tên lửa có dẫn đường Kh-59/69 ở miền đông cũng như 5 tên lửa Kh-59 và 7 UAV do thám các loại của Nga ở miền nam đất nước hôm 5/7.

Báo Pravda trích dẫn thông cáo trên kênh Telegram của Không quân Ukraine lưu ý, quân Nga đang dùng tên lửa đạn đạo Iskander-M để tấn công vùng Poltava và bom dẫn đường để oanh tạc vùng Kharkiv. Các lực lượng Kiev cũng khẳng định đang nỗ lực ngăn chặn và đẩy lui các vụ tập kích của quân Nga.

Cho đến nay, giới chức Nga và Ukraine đều chưa lên tiếng bình luận về các thông tin do phía bên kia công bố.