Không chỉ có vậy, camera an ninh ở cổng của gia đình bà C. còn bị ném vỡ khiến cả nhà luôn sống trong bất an, lo sợ, phải cầu cứu cơ quan chức năng.

Cụ thể, từ đầu tháng 8 cho đến nay, nhà bà đã hàng chục lần bị kẻ xấu tạt nhớt thải, lòng cá, phân lợn vào nhà. Không chỉ dừng lại việc ném chất bẩn, biết bà C. thường xuyên đi chợ bán rau sớm nên những kẻ lạ mặt ngang nhiên nhiều lần khóa cửa cổng để cản trở việc buôn bán của bà.

Theo bà C., rất có thể nguyên nhân là do con trai chị mượn 10 triệu đồng của người đàn ông tên T. ở thôn Nội Thôn, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ chuyên cho vay lãi. Khi lãi mẹ đẻ lãi con, con trai bà C. chưa trả được nên đã bị “khủng bố”.

“Sau nhiều lần bị tạt chất bẩn, tôi hỏi con có vay mượn ngoài xã hội không thì cháu nói vay 10 triệu nhưng bị “cắt phế” chỉ nhận được 8 triệu và đến nay tiền tiền gốc và lãi đã là 18 triệu”, bà C. cho hay.

CLip nhóm đối tượng ném chất bẩn vào nhà bà C.

Cũng theo bà C., sau nhiều lần bị đe dọa, khóa cổng khiến gia đình bị thiệt hại về kinh tế, bà đã gọi điện cho ông T. xin trả tiền gốc nhưng người này không chấp nhận.

“Sau đó hình thức đe dọa đối với gia đình ngày càng táo tợn, manh động khiến con tôi sợ không dám về nhà. Không chỉ có vậy, nhiều kẻ lạ mặt còn in chứng minh thư nhân dân của con tôi rồi dán ở nhiều nơi trong làng với nội dung: “Ở đâu về trả tiền...”, bà C. thông tin.

Cũng theo bà C., mới đây nhất, có nhóm thanh niên đi trên xe máy tiếp tục khóa cổng nhà rồi dùng hung khí bằng kiếm chém vỡ camera an ninh ở cổng nhà bà khiến không chỉ gia đình bà C. mà những gia đình ở bên cạnh cũng bất an, lo sợ.

Một lãnh đạo Công an xã Võng Xuyên cho biết, đã nhận được trình báo của gia đình bà C. và đang vào cuộc xác minh. Các đối tượng thường ném chất bẩn vào 1 - 2 giờ sáng, đi xe máy không gắn biển số nên việc xác minh, truy xét gặp nhiều khó khăn.

Tuy nhiên, Công an xã Võng Xuyên sẽ tích cực truy xét để làm rõ vụ việc, sớm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.