Một loạt trường học ở TP.HCM có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng mới

Các hiệu trưởng được điều động, luân chuyển bao gồm: ông Nguyễn Tấn Sĩ – Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can được điều chuyển sang giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh. Bà Kim Nguyễn Quỳnh Giao – Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh được điều về Trường THPT Lương Văn Can, Quận 8 cũng giữ chức vụ Hiệu trưởng.

Ông Nguyễn Duy Tuyền - Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên được điều chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến. Bà Võ Thị Hồng Lan - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Khuyến sang làm Hiệu trưởng Trường THPT Trần Khai Nguyên.

Ông Ngô Lập Thu - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Diên Hồng được điều chuyển sang làm Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Sương Nguyệt Anh. Ông Nguyễn Tiến Tân - Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Sương Nguyệt Anh sang làm Hiệu trưởng Trường THCS - THPT Diên Hồng.

Theo quyết định của Sở, ông Đặng Nguyễn Anh Huy - giáo viên trung học Trường THPT Đa Phước được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Đa Phước.

Ông Hoàng Văn Thắng - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Ông Nguyễn Đức Sơn - Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Sáng tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Sáng.

Bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc TT Ngoại ngữ - Tin học tiếp tục được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc TT Ngoại ngữ - Tin học.

Ông Trần Văn Năng - Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách nghệ TP.HCM tiếp tục được bổ nhiệm ở vị trí này.

Ông Nguyễn Võ Đăng Khoa - chuyên viên Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT TP.HCM được bổ nhiệm làm Phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục.

Trong các trường hợp luân chuyển, đáng chú ý có trường hợp ông Nguyễn Tấn Sĩ – Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can, Quận 8 được điều chuyển sang giữ chức Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Linh.

Sở dĩ đây là trường hợp gây chú ý bởi cách đây hơn một tháng, một số giáo viên Trường THPT Lương Văn Can phản ánh trong cuộc họp hội đồng sư phạm ngày 10/1, ông Nguyễn Tấn Sĩ - Hiệu trưởng nhà trường, thông báo miễn nhiệm 9 giáo viên đang là tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng trường nhưng không đưa ra lý do chính đáng. Song song với việc này, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can đã công bố quyết định bổ nhiệm mới chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn và thư ký hội đồng cho 9 giáo viên khác.

Sau đó, Sở GD-ĐT TP.HCM đã nhắc nhở và đề nghị ông Nguyễn Tấn Sĩ, Hiệu trưởng Trường THPT Lương Văn Can rút kinh nghiệm về việc ban hành quyết định bổ nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường.

Sở cũng yêu cầu Trường THPT Lương Văn Can thu hồi quyết định ngày 10/1 về việc bổ nhiệm 9 tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, thư ký hội đồng nhà trường thay cho 9 giáo viên bị miễn nhiệm.

Theo đại diện Sở GD-ĐT TP.HCM, việc điều chuyển ông Nguyễn Tấn Sĩ lần này không liên quan tới sự việc nói trên mà được thực hiện theo quy định, kế hoạch của Sở.