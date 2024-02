Du thuyền, biệt thự, siêu xe của ông Trịnh Văn Quyết bị rao bán

Sau khi bị khởi tố, bắt giam với cáo buộc "thao túng" và "che giấu thông tin chứng khoán", hàng loạt tài sản liên quan cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị nhiều ngân hàng rao bán để thu hồi nợ.

Sau 6 lần đấu giá bất thành, mới đây, du thuyền FLC Albatross của ông Trịnh Văn Quyết (cựu Chủ tịch FLC) tiếp tục được BIDV chi nhánh Quy Nhơn (thông qua công ty đấu giá) rao bán lần thứ 7 với mức giá giảm sâu.

Mức giá khởi điểm mới nhất là 23,294 tỷ đồng, giảm gần 2,6 tỷ đồng so với phiên đấu giá lần 6 và giảm 12,41 tỷ đồng so với giá khởi điểm công bố lần 1 cách đây hơn 1 năm, tương đương mức giảm 35% so với giá ban đầu.

FLC Albatross khi còn hoạt động tại khu vực biển Quy Nhơn. (Ảnh: FLC Biscom).

Du thuyền được ông Quyết nhập về Việt Nam vào năm 2018. Tài sản này đang thế chấp tại BIDV chi nhánh Quy Nhơn, đã qua sử dụng, được đưa ra đấu giá để xử lý thu hồi nợ.

Tháng 12/2023, Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã thông báo đấu giá 84 căn biệt thự thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái FLC ở TP. Sầm Sơn, Thanh Hóa với khởi điểm gần 550 tỷ đồng, thấp hơn so với giá khởi điểm 610 tỷ đồng được đưa ra vào đầu tháng 9/2023.

Trước đó, 2 siêu xe Rolls-Royce liên quan đến vị đại gia từng giàu nhất sàn chứng khoán Việt này cũng bị ngân hàng nhiều lần đưa ra đấu giá.

Trong đó, chiếc Rolls-Royce Ghost mạ vàng là tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros tại BIDV, chi nhánh Quy Nhơn. Siêu xe này có giá khởi điểm ở lần 1 là 10 tỷ đồng. Tháng 4/2023, chiếc xe này đã về tay một người chơi xe ở Đồng Nai tại phiên đấu giá lần thứ 6 nhưng mức giá không được tiết lộ.

Chiếc Rolls-Royce Phantom là tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty FLC Land tại Ngân hàng Phương Đông. Chiếc xe này từng được OCB rao bán với giá 28 tỷ đồng.

Sau nhiều lần đấu giá không thành, tại lần chào bán thứ 7 vào tháng 5/2023, chiếc xe được hạ giá xuống còn từ 16,6 tỷ đồng, tức giảm tới 11,4 tỷ đồng so với lần đấu giá đầu tiên và được một showroom ô tô tại Đồng Nai mua lại.

Nhiều khoản nợ liên quan đến Tân Hoàng Minh bị rao bán

Nhiều tài sản liên quan đến cựu Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng cũng bị ngân hàng rao bán trong năm qua.

Từ đầu năm 2023 đến nay, Agribank Chi nhánh Tràng An (Agribank Tràng An) lần lượt rao bán loạt tài sản và các khoản nợ liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các công ty trong hệ sinh thái.

Trong đó, nhiều khoản vay đều có tài sản đảm bảo là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê dài hạn và không hủy ngang tòa nhà văn phòng và trụ sở Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Sự Thật, số 24 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (cũng là trụ sở của Tân Hoàng Minh).

Toà nhà 24 Quang Trung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Agribank Tràng An vừa thông báo bán đấu giá khoản nợ tính đến 31/12/2023 là 84,757 tỷ đồng của khách hàng tại chi nhánh này. Tài sản bảo đảm cho khoản nợ nói trên là quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng thuê dài hạn và không hủy ngang tòa nhà văn phòng và trụ sở Nhà xuất bản chính trị Quốc gia - Sự Thật.

Ngân hàng không công bố danh tính khách hàng. Song trước đó, Tân Hoàng Minh đã dùng hợp đồng thuê trụ sở 24 Quang Trung để thế chấp cho các khoản vay của nhiều pháp nhân thuộc hệ sinh thái của tập đoàn.

Vào tháng 9/2023, Agribank Tràng An thông báo lựa chọn tổ chức bán đấu giá khoản nợ của 4 doanh nghiệp có liên quan đến "đất vàng" đặt trụ sở của Tân Hoàng Minh. Cả 4 doanh nghiệp này đều có liên quan hoặc là công ty con của Tân Hoàng Minh. Tổng dư nợ được ngân hàng rao bán là hơn 307 tỷ đồng.

Năm qua, Agribank cũng nhiều lần rao bán các khoản nợ trăm tỷ được thế chấp bởi dự án "tỷ đô" Khu du lịch Thiên Bảo Phú Quốc và khu du lịch phức hợp Hoàng Hải Phú Quốc do Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư.

Theo thống kê sơ bộ, Tân Hoàng Minh đang có các khoản nợ trị giá xấp xỉ 1.000 tỷ đồng tại Agribank. Các khoản nợ này đã được ngân hàng nhiều lần thông báo bán đấu giá nhưng chưa tìm được người mua.

Ngân hàng đấu giá khoản nợ hơn 355 tỷ của đại gia Huy 'máy nổ'

Sau lần đầu rao bán không thành công, mới đây, Agribank chi nhánh Nam Đà Nẵng tiếp tục thông báo bán đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH TM&DV Lắp máy Miền Nam, do ông Lê Bá Huy (Huy 'máy nổ') làm giám đốc.

Giá trị khoản nợ tại thời điểm cuối tháng 6/2023 là hơn 355 tỷ đồng. Khoản nợ trên có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất rộng hơn 2.293m2 tại 404 Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, được ông Huy mở quán cà phê Không gian xưa và nhà hàng ăn uống tại đây, với không gian nhà cổ, trị giá theo giới thiệu là hơn 650 tỷ đồng).

Ngoài ra, tài sản thế chấp cho khoản vay của Công ty Lắp máy Miền Nam còn có nhà làm việc, nhà kho, xưởng thiết bị, phòng lab, phòng máy phát điện, dây chuyển lắp ráp động cơ, dây chuyền thiết bị đúc... tại hai khu đất thuê diện tích hơn 32.000m2 thuộc Khu công nghiệp Hoà Khánh. Giá khởi điểm cho khoản nợ trên là 246 tỷ đồng.