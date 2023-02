Sau kỷ lục tỷ USD, vì sao xuất khẩu cá tra sang Mỹ chỉ còn 10 triệu USD tháng 1?

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thuỷ sản Việt Nam (VASEP), tháng 1/2023, xuất khẩu cá tra tiếp tục giảm 61% so với cùng kỳ năm 2022, chỉ đạt 83,6 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu sang tất cả các thị trường chính đều giảm hai con số, trong đó, thị trường Mỹ ghi nhận mức giảm sâu nhất.

VASEP cho hay, tất cả các thông số chính về xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ trong tháng 1 vừa qua đều ở mức âm. Cụ thể, khối lượng xuất khẩu giảm 76% so với cùng kỳ năm trước và giảm 44% so với tháng 12/2022; giá trị xuất khẩu chỉ đạt 9,84 triệu USD, giảm 40%; giá trung bình xuất khẩu cá tra sang thị trường này còn 2,97 USD/kg, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2022.

Xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ tháng 1/2023 thu về chỉ gần 10 triệu USD (Ảnh: Thảo Nguyên)

Trong tháng 1, cả khối lượng và giá xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ đều rơi về mức thấp nhất trong vòng một năm trở lại đây. Đáng chú ý, sự sụt giảm sâu và liên tục kéo Mỹ từ vị trí thứ hai rơi xuống thứ 3 về nhập khẩu cá tra Việt, sau Trung Quốc và EU.

Theo bà Lệ Hằng, Giám đốc truyền thông của VASEP, tại Mỹ lạm phát thủy sản vẫn thấp hơn so với nhiều sản phẩm khác, nhưng giá tăng tiếp tục ảnh hưởng đến doanh số bán hàng.

Tuy nhiên, năm 2023, dự báo lạm phát lương thực tổng thể sẽ thấp hơn so với năm 2022, lạm phát thủy sản cũng sẽ thấp hơn.

Ngày càng nhiều người Mỹ chuẩn bị bữa ăn tại nhà để tiết kiệm, do vậy một số nhà bán lẻ đang quảng cáo các bữa ăn thủy sản với giá hợp túi tiền. Một số siêu thị đã tăng thêm các lựa chọn hải sản đông lạnh và hải sản bảo quản lâu trong bối cảnh lạm phát.

Xuất khẩu cá tra Việt Nam kỳ vọng sẽ có cơ hội trước những điều chỉnh nhu cầu ở thị trường Mỹ cũng như những tín hiệu lạc quan hơn về tình hình lạm phát.

Năm 2022, xuất khẩu cá tra Việt Nam lập kỷ lục lịch sử khi thu về 2,44 tỷ USD. Riêng xuất khẩu sang thị trường Mỹ đạt 537,2 triệu USD, tăng 45% so với năm 2021. Mỹ là khách hàng lớn thứ hai nhập cá tra Việt Nam, chỉ đứng sau Trung Quốc.