Mua bánh trung thu trôi nổi, chốt đơn online kiếm lời

Cần Thơ: Phát hiện lượng lớn thực phẩm và bánh kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ Đội QLTT số 1 và Đội QLTT số 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường, Công an thành phố Cần Thơ kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm Vàng, đường Cách Mạng Tháng Tám, khu vực 5, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ; hộ kinh doanh T-A-P-U (Trùm Ăn Vặt), đường Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ và hộ kinh doanh thực phẩm đông lạnh giao F-O-O-D, địa chỉ: Khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Lực lượng chức năng TP. Cần Thơ kiểm tra hàng hóa

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 3 phát hiện hộ kinh doanh thực phẩm Vàng đang bày bán 148 kg thực phẩm đông lạnh các loại, trị giá trên 14 triệu đồng, hàng hóa gồm lạp xưởng tươi (heo), chân gà có xương, đùi gà, cánh gà, bắp giò rút xương, vú heo, chả cá Nha Trang. Chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã ban hành Quyết định xử phạt đối với hộ kinh doanh về hành vi Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, phạt tiền 12.000.000 đồng, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm nêu trên. Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1 phát hiện hộ kinh doanh thực phẩm đông lạnh Giao F-O-O-D đang kinh doanh 150kg thực phẩm đông lạnh, trị giá trên 24 triệu đồng, gồm lõi nạc vai, đùi, dẽ sườn, ba chỉ, gù bò, chân gà, vú, sườn heo, chứa đựng trong các túi nylon không có nhãn hàng hóa, có dấu hiệu hư hỏng, có mùi hôi thối, bị biến đổi thành màu xanh, bị nhớt. Đại diện hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn liên quan đến hàng hóa. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đối với Hộ kinh doanh T-A-P-U (Trùm Ăn Vặt), Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1 phát hiện hộ kinh doanh đang kinh doanh 211 hộp, túi bánh, kẹo, bánh mứt trái cây, nho khô có nhãn hiệu Oreo socola vani, QISHi, KasDiary, MEIZHOUSHIKE, JIAYINGZI PLUM, Boeun Jujube, NEXTAR, HORSH, trị giá trên 12 triệu đồng, có thông tin trên nhãn ghi do nước ngoài sản xuất, đại diện hộ kinh doanh chưa cung cấp được hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ, niêm phong toàn bộ số hàng hóa nêu trên để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.