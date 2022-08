Mưa lũ ở các tỉnh phía Bắc làm 8 người chết và mất tích

Sáng 13/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, tính đến cuối ngày 12/8, mưa lũ do bão số 2 làm chết 4 người và 4 người mất tích.

Cụ thể, tỉnh Lào Cai có 1 người bị cuốn trôi khi đi qua đập tràn; Hòa Bình có 3 người chết, 2 người mất tích; Phú Thọ 1 người chết; Tuyên Quang 1 người mất tích.

Nhiều tuyến phố của Hà Nội bị ngập nặng trong hai ngày vừa qua (Ảnh: Phạm Hải).

Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, nguyên nhân gây thiệt hại nghiêm trọng về người, chủ yếu do bất cẩn như bị lũ cuốn trôi khi đi qua suối, ngầm tràn nước chảy xiết, trẻ em bị đuối nước.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm ngày 13/8, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 12/8 đến 3h ngày 13/8 có nơi trên 40mm như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 87.0mm, Diễn Châu (Nghệ An) 79.2mm, Nà Chì (Hà Giang) 44.8mm…

Dự báo, ngày hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Khu vực Hà Nội, ngày hôm nay có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Cảnh báo, mưa dông ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 16/8. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét.