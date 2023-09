Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (28/9), ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và giông; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho hay mưa diện rộng chia làm hai đợt. Đợt đầu từ 0h đến 6h, đợt hai kéo dài một tiếng từ 8h đến 9h sáng 28/9.

Lượng mưa trung bình ghi nhận 50-100 mm kết hợp với mực nước trên hệ thống sông, hồ đang ở ngưỡng cao, khiến hàng loạt khu vực như Phú Xá, khu đô thị Resco, Hoa Bằng, Dương Đình Nghệ - Keangnam, Phan Văn Trường, Trần Bình, Nguyễn Chính, Huỳnh Thúc Kháng, Vương Thừa Vũ, Bùi Xương Trạch, Tố Hữu, hầm chui Đại lộ Thăng Long, Đỗ Đức Dục, Nguyễn Xiển, Triều Khúc, Quang Trung, Tô Hiệu (Hà Đông) ngập úng, đi lại khó khăn.