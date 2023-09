Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay (28/9), ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to và giông; riêng khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Yên Bái, Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa có mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 19h ngày 27/9 đến 8h sáng nay có nơi trên 180mm như: Ban Hàng Đồi (Hòa Bình) 194.4mm, Hương Sơn (Hà Nội) 277.6mm, Ba Sao (Hà Nam) 205.2mm,...

Riêng thủ đô Hà Nội, từ sáng sớm nay, mưa to xối xả trắng trời, kéo dài đến giờ cao điểm, khiến khắp các ngả đường ngập nặng, kẹt không lối thoát.

Hà Nội mưa xối xả trong sáng 28/9, gây ngập úng và kẹt xe khắp các ngả đường. Ảnh: Đình Hiếu

Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu, trên địa bàn TP Hà Nội xảy ra mưa lớn, thời gian mưa tập trung từ 0- 6h sáng nay.

Lượng mưa đo được tại một số khu vực ở mức cao như huyện Mỹ Đức (202,1 mm), Ứng Hòa (180,5 mm), quận Hoàng Mai (105,1 mm) và các quận trung tâm Hoàn Kiếm (47,3 mm), Ba Đình (61 mm), Hai Bà Trưng (56,7 mm), Đống Đa (51,3 mm)...

Cơ quan khí tượng cho biết, trong ngày và đêm nay, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Tuyên Quang, Thanh Hóa tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm. Mưa lớn tập trung trong ngày hôm nay (28/9).

Đối với thời tiết Hà Nội, Đài khí tượng thủy văn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ dự báo, do ảnh hưởng của rìa phía Bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ kết hợp với rìa Tây Nam áp cao lục địa, nên hôm nay tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, có nơi lớn hơn. Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 15-30cm, có nơi đến 40cm.

Các điểm có nguy cơ ngập úng ở Hà Nội. Ảnh: NCHMF

Tuy nhiên, theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút.

Ngoài ra, trong ngày và đêm nay, các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 60mm.

Khu vực từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ lượng mưa giảm hơn, với lượng 10-30mm, có nơi trên 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Cơ quan khí tượng cảnh báo, tác động của mưa lớn cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.