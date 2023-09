Trong ngày và đêm nay (28/9), thời tiết khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), Hòa Bình, Nam Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông, nhưng có xu hướng giảm dần, với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 80mm.

Trao đổi với PV VietNamNet, TS. Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, sang ngày 29 và 30/9, mưa giảm nhanh ở những khu vực này.

"Ngày 30/9, thời tiết thủ đô Hà Nội nhiều khả năng sẽ hửng nắng, nhiệt độ tăng nhanh lên mức 32-33 độ", ông Lâm cho biết.

Mưa to cục bộ còn khả năng xảy ra ở Hà Nội có thể gây ngập úng ở vùng trũng. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Cụ thể về thời tiết tại thủ đô Hà Nội trong 3 ngày (28-30/9):