Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ. Ảnh: CNN

Tờ The New York Times và hãng Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho hay, tin tình báo đề cập tới những nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân chống vệ tinh đặt trong không gian của Nga. Các quan chức Mỹ đương nhiệm lẫn đã về hưu cho hay, do Nga dường như chưa chuẩn bị triển khai vũ khí hạt nhân nên đó không phải là mối đe dọa khẩn cấp với Mỹ.

Vũ khí tiêu diệt vệ tinh, nếu được triển khai có thể phá hủy các hoạt động liên lạc dân sự, giám sát từ không gian và các hoạt động chỉ huy, kiểm soát quân sự của Mỹ và các đồng minh. Hiện thời, Mỹ không có khả năng chống lại một vũ khí như vậy cũng như không thể bảo vệ các vệ tinh của nước này, các cựu quan chức Mỹ cho biết.

Thông tin tình báo trên được tiết lộ sau khi nghị sĩ Mike Turner - Chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ đưa ra một tuyên bố bất thường và khó hiểu hôm 14/2, cảnh báo về một mối đe dọa an ninh quốc gia nghiêm trọng.

Ông Turner nói: "Tôi đề nghị Tổng thống Joe Biden giải mật tất cả thông tin liên quan tới mối đe dọa này để Quốc hội, chính quyền và các đồng minh của chúng ta có thể thảo luận cởi mở về những hành động cần thiết để ứng phó với mối đe dọa đó".

Tuyên bố của ông Turner được đưa ra giữa lúc Quốc hội Mỹ đang tranh luận về cách đối phó với các mối đe dọa toàn cầu từ Nga và các đối thủ khác như thế nào.

Các quan chức Mỹ cho rằng tin tình báo trên làm dấy lên những câu hỏi về việc liệu Nga có đang chuẩn bị từ bỏ Hiệp ước ngoài không gian ký kết năm 1967 không. Hiệp ước cấm mọi vũ khí hạt nhân trên quỹ đạo.