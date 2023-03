Guo Wengui còn được biết đến với tên gọi Ho Wan Kwok, đang sống ở Manhattan, Mỹ và thân cận với Steve Bannon, người từng làm cố vấn cho cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tỷ phú Guo Wengui. Ảnh: CNN

CNN trích dẫn lời các công tố viên Mỹ ngày 15/3 cho biết, Guo bị bắt giữ ở New York sáng cùng ngày. Ông ta bị buộc tội lừa đảo hoặc biển thủ tiền của các nhà đầu tư bằng những dự án khác nhau, bao gồm cả công ty truyền thông GTV Media Group của mình, chương trình cho vay trang trại thông qua Liên minh trang trại Himalaya và tiền điện tử có tên là Himalaya Coin.

Theo các công tố viên, thay vì sử dụng tiền theo cách đã hứa hẹn với các nhà đầu tư tiềm năng, Guo đổ tiền của họ vào một quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm mang lại lợi ích cho GTV và người thân cũng như trang trải phí bảo trì du thuyền sang trọng trị giá 37 triệu USD của mình, một dinh thự ở New Jersey và một siêu xe thể thao Bugatti được chế tạo riêng, trị giá 4,4 triệu USD.

Một thẩm phán liên bang đã từ chối cho phép Guo được bảo lãnh tại ngoại.

Các công tố viên tình nghi Guo đã sử dụng 2 tổ chức phi lợi nhuận có tên Rule of Law Foundation và Rule of Law Society, do ông ta và Bannon đồng sáng lập, để dụ dỗ mọi người tin theo nhiều ý tưởng của mình. Các công tố viên cho biết, họ đã tịch thu 634 triệu USD từ 21 tài khoản ngân hàng và một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador SVJ Roadster.

Một nguồn thạo tin cho hay, hỏa hoạn đã xảy ra ở căn hộ của Guo khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đang khám xét nơi này hôm 15/3. Phát ngôn viên của Văn phòng công tố Mỹ nói, nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Cựu cố vấn của ông Trump từng bị bắt vào năm 2020 trên du thuyền của Guo, với các cáo buộc gian lận riêng rẽ, không liên quan đến tỷ phú người Trung Quốc nhưng dính líu đến những nỗ lực gây quỹ xây tường rào biên giới giữa Mỹ - Mexico. Bannon từng được ông Trump ân xá, nhưng rốt cuộc vẫn bị truy tố về các tội danh tương tự. Ông ta vẫn nhất quyết phủ nhận các sai phạm.