Mỹ cảnh báo Quần đảo Solomon về thỏa thuận an ninh với Trung Quốc

Theo hãng thông tấn Reuters, trong một thông báo được đưa ra hôm 22/4, Nhà Trắng cho biết một phái đoàn cấp cao của Mỹ trong chuyến thăm Quần đảo Solomon hồi tuần trước đã lưu ý rằng, thỏa thuận an ninh mà Solomon ký kết gần đây với Trung Quốc "có tác động tiềm tàng đối với an ninh khu vực" với Mỹ và các đồng minh.

Phái đoàn bao gồm Điều phối viên phụ trách khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Kurt Campbell và Trợ lý ngoại trưởng Mỹ đặc trách khu vực Đông Á Daniel Kritenbrink. Trước chuyến thăm Quần đảo Solomon, phái đoàn Mỹ đã công du một số quốc gia khác cùng khu vực như Fiji và Papua New Guinea.

"Phái đoàn của chúng tôi đã nhấn mạnh rằng, nếu (Trung Quốc) có bất cứ động thái nào nhằm thiết lập hiện diện quân sự thường trực hoặc lập căn cứ quân sự (ở Solomon), thì Mỹ vô cùng quan ngại và sẽ đáp trả tương ứng", thông báo nêu rõ. "Mỹ nhấn mạnh sẽ theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến với sự tham vấn của các đối tác trong khu vực".

Thủ tướng Quần đảo Solomon Manasseh Sogavare và người đồng cấp Trung Quốc Lý Khắc Cường tại Bắc Kinh năm 2019. Ảnh: EPA

Nhà Trắng cũng cho biết, phái đoàn Mỹ đã vạch rõ các bước cụ thể mà nước này sẽ thực hiện để tăng cường quan hệ đối với Quần đảo Solomon, bao gồm việc xúc tiến mở cửa trở lại đại sứ quán Mỹ, thúc đẩy hợp tác trong việc rà soát bom mìn tại quần đảo, đồng thời gửi tàu bệnh viện USNS Mercy để giải quyết các vấn đề y tế của người dân Solomon. Bên cạnh đó, Washington sẽ viện trợ nhiều vắc xin Covid-19 hơn và sẽ thảo luận thêm với Honiara về các sáng kiến ​​khí hậu và sức khỏe.

Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Trung Quốc xác nhận ký thỏa thuận an ninh với Quần đảo Solomon, điều mà Washington cho rằng là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng và hiện diện chiến lược của Trung Quốc ở khu vực Thái Bình Dương.

Thủ tướng Solomon Manasseh Sogavare đã tìm cách trấn an Mỹ và các đồng minh rằng thỏa thuận an ninh không cho phép Trung Quốc lập căn cứ quân sự ở đảo quốc này.

Trung Quốc cũng khẳng định thỏa thuận chỉ nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực. “Phát triển và an ninh là hai mặt của một đồng xu. Nếu không có an toàn và an ninh, các quốc gia không thể tận hưởng sự phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế”, ông Lý Minh, Đại sứ Trung Quốc tại quần đảo Solomon, tuyên bố hôm 22/4.

Việt Anh