Theo thông cáo được US CENTCOM đăng trên mạng xã hội X, động thái Mỹ đánh phủ đầu Houthi trước khi lực lượng này phóng tên lửa ra Biển Đỏ “sẽ bảo vệ sự tự do hàng hải và khiến các vùng biển quốc tế an toàn hơn cho các tàu buôn và chiến hạm Mỹ”.

Một tên lửa của Houthi. Ảnh: THX

“Vào 5h30 sáng 4/2, các lực lượng của chúng tôi đã thực hiện một cuộc không kích mang tính chất tự vệ nhằm vào một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất của Houthi. Tới 10h30 cùng ngày, quân đội Mỹ đã tấn công vào bốn tên lửa hành trình chống hạm, toàn bộ đều được chuẩn bị để phóng vào các tàu hoạt động trên Biển Đỏ”, thông cáo viết.

Hãng tin Al Jazeera nhận định, việc lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen thực hiện các vụ tấn công tàu hàng với danh nghĩa “thể hiện sự đoàn kết với người dân Dải Gaza đang đối mặt với các cuộc bắn phá từ Israel” trong những tháng gần đây, đã khiến nhiều công ty vận tải biển phải điều chỉnh lại hướng di chuyển các tàu chở hàng của họ khỏi Biển Đỏ, nơi chiếm khoảng 15% lưu lượng vận tải biển trên toàn thế giới.

Hamas dường như từ chối thỏa thuận thả con tin Israel

Truyền thông Israel đưa tin, Phong trào Hamas đêm 4/2 (giờ Tel Aviv) dường như đã từ chối một thỏa thuận có nội dung liên quan tới việc nhóm này thả tự do cho các con tin Israel.

Theo một số báo cáo được Thời báo Israel trích dẫn, lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar đã yêu cầu những đảm bảo về việc xung đột kết thúc và phía Israel phải rút quân trước khi phong trào này thả thêm bất kỳ con tin nào.

Trong khi đó, Nội các chiến tranh Israel tối 4/2 cũng tổ chức cuộc họp với các vấn đề như Lực lượng phòng vệ nước này (IDF) có nên quay trở lại việc “chiến đấu toàn lực” sau một thời gian tạm ngừng hay không; bất kỳ thỏa thuận nào với Hamas phải kèm theo yêu cầu thả 132 con tin Israel đang bị giam giữ ở Gaza; danh tính những công dân Palestine có thể được thả khỏi nhà tù của Israel theo khuôn khổ thỏa thuận...

Bộ trưởng Israel không hài lòng với ông Biden, IDF tiếp tục tập kích ở Gaza Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel bất mãn vì Tổng thống Biden không ủng hộ hoàn toàn mục tiêu của Tel Aviv. Quân đội Israel tập kích các cứ điểm của Hamas tại Gaza.

Mỹ và đồng minh tấn công Houthi, Israel không kích nhiều mục tiêu Hezbollah Các tiêm kích và chiến hạm của Mỹ, Anh cùng một số quốc gia khác đêm 3/2 đã thực hiện loạt vụ tấn công nhằm vào hàng chục mục tiêu của nhóm vũ trang Houthi ở Yemen.