Tuy nhiên, ông Kirby thừa nhận, dù Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) có thể làm suy giảm đáng kể khả năng của Hamas bằng cách loại bỏ các lãnh đạo của nhóm, nhưng IDF khó xóa sổ được nhóm hoàn toàn.

Các tay súng Hamas. Ảnh: Reuters

“Sẽ rất khó để loại bỏ được hệ tư tưởng”, ông Kirby giải thích hôm 3/1. Quan chức này đồng thời tái khẳng định niềm tin của Mỹ rằng, chỉ bằng cách đưa ra một con đường khả thi hướng tới hòa bình, Tel Aviv mới có thể đánh bại quan điểm của Hamas một cách thành công.

Báo Times of Israel dẫn lời người phát ngôn lưu ý, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan ngày 2/1 đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Các vấn đề chiến lược Israel Ron Dermer, trợ lý hàng đầu của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, để thảo luận về cuộc xung đột ở Dải Gaza cũng như những nỗ lực nhằm đảm bảo tự do cho các con tin đang bị nhóm vũ trang Hồi giáo giam giữ tại đây.

Theo ông Kirby, các cuộc đàm phán về con tin đang diễn ra nghiêm túc, dù các bên vẫn còn nhiều bất đồng.

Iran dọa trả đũa Israel

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đổ lỗi cho Israel về 2 vụ nổ xảy ra tại lễ tưởng niệm tướng Qassem Suleimani ở đông nam đất nước hôm 3/1, khiến ít nhất 103 người thiệt mạng và 170 người khác bị thương.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi. Ảnh: Reuters

Phát biểu trên đài truyền hình quốc gia cùng ngày, ông Raisi cảnh báo Israel “chắc chắn sẽ phải trả giá đắt”. Lãnh đạo Chính phủ Iran nói thêm, hình phạt dành cho Israel sẽ “đáng tiếc và nghiêm khắc”.

Theo CNN, quân đội Israel từ chối bình luận về sự cố. Hiện chưa có bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm về sự việc bị Tehran cáo buộc là "tấn công khủng bố". Diễn biến mới càng làm gia tăng nguy cơ xung đột sẽ lan rộng ở khu vực Trung Đông.