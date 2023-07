Đây là tuyên bố của ông Austin trong cuộc gặp với Thủ tướng Papua New Guinea James Marape vào hôm nay (27/7).

Đây cũng là chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới quốc đảo Thái Bình Dương. Mục đích là nhằm thắt chặt các mối quan hệ giữa 2 nước, và thông báo về hoạt động cập cảng vào tháng Tám tới của một tàu thuộc Lực lượng Tuần duyên Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (bên trái) và Thủ tướng Papua New Guinea James Marape. Ảnh: Nikkei Asia

Theo Thủ tướng Marape, thành phố Lae của Papua New Guinea đã được chỉ định làm căn cứ quản lý thảm họa của Mỹ.

"Tôi chỉ muốn nói rõ, chúng tôi không tìm kiếm một căn cứ lâu dài ở Papua New Guinea”, hãng tin Reuters dẫn lời ông Austin nói trong cuộc họp báo ở thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea.

Bộ trưởng Austin cho biết, 2 nước đang làm sâu sắc thêm các mối quan hệ quốc phòng hiện có, đồng thời sẽ hiện đại hóa cho lực lượng quốc phòng của Papua New Guinea, cũng như tăng cường khả năng tương tác giữa 2 bên.

"Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo tăng cường khả năng tự vệ, và bảo vệ lợi ích của Papua New Guinea", ông Austin nói.

Trước đó, vào tháng 5, Mỹ và Papua New Guinea đã ký kết một thỏa thuận hợp tác quốc phòng mới. Nội dung thỏa thuận đề ra khuôn khổ cho phép Mỹ tân trang lại các cảng và sân bay của Papua New Guinea để phục vụ mục đích quân sự và dân sự. Cũng theo thỏa thuận, Mỹ được phép triển khai các lực lượng và thiết bị tại Papua New Guinea.

Thủ tướng Marape khẳng định, sự hợp tác với Mỹ chỉ nhằm xây dựng năng lực cho Papua New Guinea, chứ không phải để chuẩn bị cho chiến tranh. Mặc dù thỏa thuận quốc phòng mới giữa Mỹ và Papua New Guinea đã được ký kết, nhưng Quốc hội Papua New Guinea vẫn chưa phê chuẩn thỏa thuận.